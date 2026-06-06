Την Πέμπτη ο ανασχηματισμός- Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει τις αλλαγές στην κυβέρνηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα, μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ και τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί η εκτίμηση ότι οι αλλαγές θα είναι «περιορισμένες», αλλά με σαφή πολιτικό αποτύπωμα.

Για τη θέση του υπουργείου Μεταφορών, που αφήνει ο Κυρανάκης, κυκλοφορούν δύο βασικά σενάρια. Είτε ανάληψη από πρόσωπο πρώτης γραμμής, πολύ κοντά στον πρωθυπουργό είτε εσωτερική λύση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για τη θέση Ταγαρά, οι πληροφορίες συγκλίνουν σε βουλευτή από την περιφέρεια, επιλογή που θεωρείται η πιθανότερη.

Όπως σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειται για «περιορισμένες αλλαγές» που αποτυπώνουν μια σαφή πολιτική κατεύθυνση ενόψει της πορείας προς τη ΔΕΘ.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, ο ανασχηματισμός της Πέμπτης αντιμετωπίζεται ως κομβικό βήμα στον οδικό χάρτη προς τη ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να επαναφέρει την πολιτική ατζέντα σε σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και οικονομία, αφήνοντας πίσω τις εσωκομματικές εντάσεις και τα σενάρια νέων κομματικών σχηματισμών.