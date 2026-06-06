Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου- Ασθενοφόρο έσπευσε για βρέφος που επέβαινε στο όχημα

Συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο ΙΧ
Αναστάτωση σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου μετά από τροχαίο ατύχημα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο ΙΧ στη συμβολή των οδών Κέντρου και Παλαμά.
Τα οχήματα κατέληξαν πάνω στο πεζοδρόμιο και εξετάζεται αν υπήρξε πρόσκρουση στο κτίριο. Ευτύχημα το γεγονός πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο ένα όχημα επέβαινε γυναίκα με βρέφος και προληπτικά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία που ενεργεί την έρευνα και ρυθμίζει την κυκλοφορία.
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