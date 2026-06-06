Πάτρα: Ο ΥφΑΑΤ, Γιάννης Ανδριανός στην 1η Πανελλήνια Αγροτική Έκθεση: Η ελληνική αγροδιατροφή βασικός πυλώνας παραγωγής, ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εγκαινίασε την 1η Πανελλήνια Αγροτική Έκθεση Agro Food & Drink Expo Patras 2026.

Ο Υφυπουργός συνεχάρη το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό ευρύτερης εμβέλειας για την προβολή των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, της μεταποίησης, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Όπως τόνισε, ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο της οικονομίας, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητας της χώρας και προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας. Αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αγροδιατροφή, όπως η κλιματική αλλαγή, οι επιζωοτίες, το αυξημένο κόστος παραγωγής, ο διεθνής ανταγωνισμός και οι γεωπολιτικές αναταράξεις, επισημαίνοντας παράλληλα τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά, ασφαλή και πιστοποιημένα προϊόντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επισιτιστική ασφάλεια, η οποία βρίσκεται πλέον ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των παραγωγών σε οικονομικά προσιτές βασικές εισροές, όπως τα λιπάσματα. Υπογράμμισε επίσης ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρά με ρεαλισμό, στήριξη των παραγωγών και σεβασμό στις πραγματικές συνθήκες της παραγωγής.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζονται σε όρους δικαιοσύνης, ισορροπίας και πραγματικής αμοιβαιότητας, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα και οι παραγωγοί από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η στρατηγική κατεύθυνση του Υπουργείου περιλαμβάνει την επένδυση στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων, την πιστοποίηση και τυποποίηση, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και τη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τις αγορές.