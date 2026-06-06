Μεγάλη προσέλευση κοινού και έντονο ενδιαφέρον στην AGRO FOOD & DRINK- EXPO PATRAS 2026 -Εκδήλωση για τις εξαγωγές την Κυριακή- ΦΩΤΟ

Με αυξημένη προσέλευση κοινού και επαγγελματιών συνεχίζεται η AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026 στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, με την έκθεση να επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου η διοργάνωση κλείνει με την εκδήλωση «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα», με επίκεντρο την εξωστρέφεια και τις εξαγωγικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήρο Αχαϊας, αναφέρει, αναλυτικά: "Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον του κοινού και των επαγγελματιών για την AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026, η οποία φιλοξενείται στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας και έχει ήδη εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα και την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο, συναντήθηκαν με τους εκθέτες και γνώρισαν προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης και τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ παραγωγής, αγοράς και καταναλωτή.

Επιτυχής ολοκλήρωση του «Smart Farming & Carbon Farming Forum 2026»

Το Σάββατο 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το «Smart Farming & Carbon Farming Forum 2026», το οποίο ήταν αφιερωμένο στις νέες τεχνολογίες, τη βιώσιμη παραγωγή και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα.

Στην ενότητα «Smart Farming» συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων Ιωάννης Καραστέργιος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστήμιο Πατρών Δημήτριος Τσεσμελής, ο Market Development Manager της FARM-B Ηλίας Πλατής και ο Πρόεδρος της Πήγασος Αγροδιατροφή Α.Σ. και Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Μάρκος Λέγγας.

Οι εισηγητές ανέδειξαν τις εξελίξεις στην ψηφιακή γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Στην ενότητα «Carbon Farming» συμμετείχαν η επιστημονική συντονίστρια ερευνητικών έργων του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Χαντζή, ο ιδρυτής της AGROBOX IKE Στέργιος Σγουλέτας και ο υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της Gaia Robotics Στέφανος Ξουρής, οι οποίοι ανέλυσαν ζητήματα ανθρακικού αποτυπώματος, κλιματικής ανθεκτικότητας και βιώσιμων πρακτικών παραγωγής.

Την Κυριακή το «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα» – Το πρώτο βήμα προς τις διεθνείς αγορές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εκδήλωση της Κυριακής 7 Ιουνίου με τίτλο «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12:30 έως τις 14:00, στο πλαίσιο της AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026.

Η εξωστρέφεια αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιδιώκει ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, με την εκδήλωση να επικεντρώνεται στην προετοιμασία για μια επιτυχημένη εξαγωγική πορεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή της Enterprise Greece, η οποία στηρίζει ενεργά τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια διείσδυσης σε νέες διεθνείς αγορές. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο εξειδικευμένο σεμινάριο του φορέα με αυτό το αντικείμενο στο πλαίσιο της έκθεσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα στάδια ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας: από τη στρατηγική προετοιμασία προϊόντων και τις πιστοποιήσεις έως τη δικτύωση και τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece Γιάννης Ρέττας και η εισηγήτρια εξαγωγικών σεμιναρίων Τζένη Σκοτίδη.

Χρηστικές πληροφορίες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας πραγματοποιεί ζωντανές γαστρονομικές επιδείξεις με τοπικά προϊόντα, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το «Olympian Breakfast», που αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας (είσοδος από Αγίου Νικολάου) και θα διαρκέσει από 5 έως 7 Ιουνίου 2026, με ώρες λειτουργίας 10:00 – 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και τους επαγγελματίες.

Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους εκθέτες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης".