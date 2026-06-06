«Εκείνη ήταν από πάνω μου με το μαχαίρι»- Ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας, στην απολογία του, έριξε τις ευθύνες στην Βασιλική

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με τη Βασιλική είχαν χωρίσει από τον Σεπτέμβριο και απλώς συγκατοικούσαν έως το διαζύγιο

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Ο δράστης ισχυρίστηκε πως «θόλωσε» και πως της δολοφονίας με 45 μαχαιριές προηγήθηκε συμπλοκή. Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και μετά το πέρας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του. Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια. Τι ισχυρίστηκε

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την Βασιλική είχε λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε». Όπως αναφέρει το messinialive.gr, ο 41χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε και βρισκόταν σε άμυνα, ότι η 39χρονη του επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ότι έγινε πάλη και την αφόπλισε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε με το μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πηγές, έκανε αναφορά στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του. «Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά και είχε χάσει δύο παιδιά»

Νωρίτερα, η θεία της Βασιλικής είχε δηλώσει πως ο 41χρονος «όταν ήταν έγκυος τη χτύπαγε στην κοιλία, είχε χάσει δύο παιδιά, δύο αγόρια». Σε ερώτηση για το αν η ανιψιά της υπέστη θύμα κακοποίησης τα τελευταία χρόνια, είπε: «δεν ήξερα αν την κακοποιούσε. Γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι», ενώ τόνισε πως ο 41χρονος ζήλευε πολύ τη Βασιλική. «Ζήλεια, ζήλεια, μου το είχε πει η μαμά και η αδερφή της». «Εντωμεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι και το ενοίκιο τους πλήρωναν και του πήγαιναν φαγητό και εκείνος χτύπαγε το παιδί της. Το κ@@@ίκι! Βγαίνει ο πατέρας του και λέει "εγώ δεν το ήξερα". Τι δεν ήξερες ρε ηλ@@@@. Δεν τα έβλεπες τόσα χρόνια που βάραγε το παιδί;», λέει εκνευρισμένη η θεία στο MEGA. Η ίδια ισχυρίζεται πως δεν είχε καταλάβει τίποτα, καθώς είχαν χαθεί τα τελευταία χρόνια με τη Βασιλική. «Όταν πέθαναν οι γονείς της έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική και η Ν... και μετά χαθήκαμε. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου». Επιπλέον, δεν είχαν ούτε τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς, όπως επισημαίνει, «δεν το σήκωνε». Σύμφωνα με τη θεία, ο 41χρονος είχε αποκόψει τη Βασιλική από όλους τους συγγενείς της. «Αν ερχόταν σε εμένα για βοήθεια, θα τη βοηθούσα. Θα της έβρισκα και δουλειά που παρακάλαγε τις φίλες της. Δεν ήρθε στο σπίτι μου να με ζητήσει. Τι να της κάνω; Γι'αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω». Η θεία εξήγησε πως η Βασιλική δεν την είχε ενημερώσει για ό,τι περνούσε, επειδή «ντρεπόταν και ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και εγγόνια, δεν έλεγε τίποτα». Πρόσθεσε πως η ίδια και οι γονείς της δεν την είχαν δει πότε χτυπημένη, αλλά υπογράμμισε πως αν οι γονείς της το γνώριζαν «θα του έβαζαν πετρέλαιο να τον κάψουν». Σχετικά με τη στάση του πατέρα του 41χρονου που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γιο του, είπε «τι να πει τώρα; Ότι ο γιος μου δεν τη σκότωσε και πέθανε μόνη της; Είναι ικανοί να το πουν και αυτό. «Χθες που πήγα στην κηδεία έψαχνα τον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα, θα μας είχαν γράψει οι εφημερίδες, θα τους πέταγα με τις κλωτσιές έξω, θα ερχόντουσαν κιόλας στην κηδεία του παιδιού; Ο πατέρας του 41χρονου έλεγε "θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία". Τι να πληρώσεις ρε ηλ@@@@ κηδεία; Που τη σκότωσε το παιδί σου; Κοίτα να βοηθήσεις τώρα τα εγγόνια σου που θα πάνε σε ιδρύματα».