Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα- Πέρασε η πρόταση Φάμελλου

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου να σταθεί το κόμμα «δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα».

Η τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρύφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Κρυστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, απορρίφθηκε από τα μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Απορρίφθηκε οριακά η τροπολογία Μπουλέκου

Με οριακή πλειοψηφία απορρίφθηκε και η τροπολογία που κατέθεσαν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Μπουλέκος: Η τροπολογία ανέφερε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο των ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων του για τη συνεργασία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων και τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας, επισπεύδει άμεσα τη διαδικασία διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους, καθώς και με το νεοσυσταθέν κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, την πρωτοβουλία του οποίου προσεγγίζουμε με συντροφική διάθεση. Στόχος της πρότασης ήταν να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη εκλογικής συμπόρευσης στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλίσεων».

Παράλληλα, απέρριψε την τροπολογία που κατέθεσαν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου.

«Δεν υπάρχει χώρος για plan B», φέρεται να ανέφερε, τονίζοντας ότι η απόφαση περιλαμβάνει ήδη τόσο οδικό χάρτη όσο και σαφές προγραμματικό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στην τροπολογία των «8», σημείωσε ότι, παρότι δεν διαφωνεί με την προτεινόμενη προσθήκη, θεωρεί πως «πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί», γεγονός που τον οδήγησε στην απόρριψή της.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία των Πολάκη, Παππά και Δούρου, διερωτήθηκε γιατί το κόμμα θα έπρεπε να επιστρέψει σε ένα σχέδιο που είχε ήδη απορριφθεί από την Κεντρική Επιτροπή τον Μάρτιο.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη πρόταση θέτει ζήτημα ηγεσίας και έκανε λόγο για «έλλειψη βάσης» στην επιχειρηματολογία της.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πραγματικά αριστερή προοπτική είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.