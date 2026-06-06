Θεσσαλονίκη: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω»- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 24χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο- ΒΙΝΤΕΟ

«Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα», είπε στο newsit.gr η άτυχη 24χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο σήμερα (6/6/2026) τα ξημερώματα σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο συνέβη στις 06:20 το πρωί, όταν η 24χρονη στην προσπάθειά της να περάσει απέναντι στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, σε σημείο που δεν είχε ούτε διάβαση ούτε φανάρι, ένα λεωφορείο την χτύπησε και την πέταξε λίγα μέτρα μακριά με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει το πόδι και το κεφάλι της.

Μιλώντας στο newsit.gr η 24χρονη είπε:« Ήταν νωρίς το πρωί. Εγώ περπατούσα για τη στάση του λεωφορείου για πάω μετά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τότε ήρθε το λεωφορείο και με παρέσυρε. Έχω ένα κάταγμα στο πόδι και θα πρέπει να μπω σε χειρουργείο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου νοσηλεύομαι. Έχω και δύο ράμματα στο κεφάλι, όμως ευτυχώς είμαι καλά, πάλι καλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Το λεωφορείο ερχόταν γρήγορα και δεν πρόλαβα να αντιδράσω, με χτύπησε και έπεσα. Ήρθε κόσμος να με βοηθήσει».

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η 24χρονη κοιτάζει τον δρόμο, βλέποντας το λεωφορείο και εκτιμώντας πως θα προλάβει να περάσει απέναντι. Εν τέλει το λεωφορείο την χτύπησε και την παρέσυρε μέτρα μακριά, πριν η νεαρή προλάβει να πατήσει στο πεζοδρόμιο.

Εκείνη, όπως και μας είπε, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας κάταγμα στο πόδι όπου και θα κάνει χειρουργείο.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας