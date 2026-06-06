Ηγουμενίτσα: Δεύτερη επίθεση σε ανήλικη από τον ίδιο δράστη

Νέο περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικου κοριτσιού συνέβη σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στην Ηγουμενίτσα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έγινε κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικο κορίτσι, το οποίο αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ωστόσο, περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα οι άνδρες της Ασφάλειας να εντοπίσουν τον δράστη και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Είχε επιτεθεί και σε άλλη ανήλικη

Ο ίδιος άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, είχε συλληφθεί για άλλη επίθεση σε ανήλικη, πριν από μερικά 24ωρα.

Συγκεκριμένα, ο δράστης είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.

Η νέα σύλληψη, μόλις δύο ημέρες μετά το προηγούμενο περιστατικό, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το πώς και γιατί ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε ξανά ελεύθερος, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών και την κατοχή μαχαιριού.