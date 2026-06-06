Παντρεύτηκε ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ- Έκλεψε τις εντυπώσεις η Κέιτ Μίντλετον

Ο Πίτερ Φίλιπς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Χάριετ Σπέρλινγκ

Σε μια ρομαντική τελετή, ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, Πίτερ Φίλιπς (Peter Phillips) ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Χάριετ Σπέρλινγκ (Harriet Sperling). Έχοντας στο πλευρό τους τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, το ζευγάρι υποδέχτηκε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ταξίδεψαν μέχρι το γραφικό χωριό Κεμπλ του Γκλόστερσιρ, τη γενέτειρα της νύφης, για να δώσουν το παρών στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους, σύμφωνα με τη Daily Mail. Το μυστήριο τελέστηκε στην ιστορική εκκλησία των Αγίων Πάντων η οποία θεωρείται σχεδόν τόσο παλιά όσο και η χώρα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της περιγράφεται χαρακτηριστικά ως ένας «φιλικός και ζωντανός ναός, κοντά στις πηγές του Τάμεση». Η νύφη, η οποία εργάζεται ως παιδιατρική νοσηλεύτρια, έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα στο εξαιρετικά σικάτο νυφικό της, το οποίο σχεδίασε η Εμίλια Γουίκστεντ (Emilia Wickstead).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Royal Wedding <br>Bride Harriet Sperling arrives at All Saints Church in Kemble, for her wedding to Peter Phillips, the son of Princess Anne. <br>Peter’s daughters Savannah and Isla and Harriet’s daughter, Georgina, are the bridesmaids. <br>Before the bride arrived, King Charles, Queen… <a href="https://t.co/Vb6t03W75U">pic.twitter.com/Vb6t03W75U</a></p>— Chris Ship (@chrisshipitv) <a href="https://x.com/chrisshipitv/status/2063238505275269415?ref_src=twsrc%5Etfw">June 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Συμφωνήσαμε σε κάτι αυθεντικό, παραδοσιακό και ταυτόχρονα μοντέρνο» δήλωσε χαρακτηριστικά η σχεδιάστρια στη βρετανική Vogue. Η εντυπωσιακή δημιουργία, με τη ψηλή λαιμόκοψη και τα μακριά δαντελένια μανίκια, με φούστα σε ίσια γραμμή φτιάχτηκε από ιταλικό κρεπ σε ιβουάρ απόχρωση. Τα λουλούδια που κοσμούσαν τη μοναδική δαντέλα Leavers ήταν εμπνευσμένα από τη φύση του Γκλόστερσιρ ενώ η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα πέπλο με κυματιστό τελείωμα που κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά τριών μέτρων. Η Χάριετ Σπέρλινγκ φόρεσε επίσης μια πολύτιμη τιάρα και σκουλαρίκια από τον ιστορικό οίκο Pragnell ενώ επέλεξε ψηλοτάκουνες, μυτερές σατέν γόβες Jimmy Choo. Στο πλευρό του ζευγαριού ως παράνυφες ήταν οι κόρες του Φίλιπς, η 14χρονη ‘Αιλα και η 15χρονη Σαβάνα, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ότομ Κέλι (Autumn Kelly), μαζί με τη 14χρονη κόρη της Χάριετ από τον πρώτο της γάμο, Τζορτζίνα. Tα τρία κορίτσια γνωρίζονται αρκετά χρόνια, καθώς έπαιζαν στην ίδια ομάδα χόκεϊ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Newlyweds Peter Phillips and Harriet Sperling celebrated their marriage at Gatcombe Park with friends and family.<br><br>The King’s nephew, wed Ms Sperling, an NHS nurse, earlier today.<br><br>The bride, wearing a high-necked gown and full veil, smiled as she made her way into All Saints’… <a href="https://t.co/BiuhnFy4fu">pic.twitter.com/BiuhnFy4fu</a></p>— The Telegraph (@Telegraph) <a href="https://x.com/Telegraph/status/2063275928126435435?ref_src=twsrc%5Etfw">June 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι έφτασαν χωρίς τα τρία τους παιδιά. Η Κέιτ, ήταν η επιτομή της κομψότητας φορώντας ένα φόρεμα Roland Mouret σε nude απόχρωση με φαρδιά φούστα, το οποίο συνδύασε με καπέλο σε στιλ boater. Κατά την άφιξή της στην εκκλησία, έγινε δεκτή με ενθουσιώδεις επευφημίες από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Prince William behind the wheel as he and The Princess of Wales depart after the wedding ceremony of Peter Phillips and Harriet Sperling <br><br>Clip from The Mirror <a href="https://t.co/txCvMwpURD">pic.twitter.com/txCvMwpURD</a></p>— British Royaltea (@BritishRoyaltea) <a href="https://x.com/BritishRoyaltea/status/2063250408286429538?ref_src=twsrc%5Etfw">June 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>