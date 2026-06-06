Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια μαζί στο Μονακό για τη Formula 1

Η αγωνιστική δράση της Formula 1 έχει μεταφερθεί στο Μονακό. Ένα τριήμερο που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πάντα σε αυτή την ιστορική πίστα «γράφεται» ιστορία.

Η «μάχη», αρχικά για την pole position και στη συνέχεια για τη νίκη, είναι αυτή που έχει «τραβήξει» τα βλέμματα, όχι μόνο των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο γεγονός και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος περνά στιγμές χαλάρωσης. Ο «Greek Freak» εμφανίστηκε στην πίστα του Πριγκιπάτου μαζί με τη σύζυγό του, Μαράια.