Αναστασία Γιάμαλη: Κάποιος έπρεπε να πει ότι δεν είμαι «ξινιόλα» όλη την ώρα

Η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία της.

Σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πολιτευτεί. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα «αποκρουστικό» και δήλωσε πως παραμένει σταθερά επικεντρωμένη στη δουλειά της.

Για την στάση της στη ζωή και το ύφος στην εκπομπή της «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε: «Το πήρα απ’ τους γονείς μου το «βιτριολικό» χιούμορ. Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά είρωνες. Προσπαθώ να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή. Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική, που κάποιος πρέπει να τ’ «ακούσει». Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία. Δεν μπορώ καθόλου. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά. Θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα. Και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στην προσωπική της ζωή το κομμάτι της ιδεολογίας θα έπαιζε ρόλο στην επιλογή του συντρόφου; «Η ιδεολογία είναι η εργαλειοθήκη της ηθικής με την οποία πορευόμαστε. Άρα, με έναν άνθρωπο που δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αντιλήψεις, δεν θα είχαμε ούτε πολλά πράγματα να πούμε, θα ήταν πολύ αντιπαραθετική η σχέση, θα ήταν συγκρουσιακή. Αν, ας πούμε, ένας άνθρωπος είχε εντελώς άλλα πιστεύω σχετικά με μια σειρά ζητημάτων: με τον ρόλο του κράτους, με την φορολογία, με τη θρησκεία, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν προχωρά. Εγώ θέλω να έχω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοκράτες και προοδευτικοί. Τώρα, μπορεί άμα ψάξουμε πάρα πολύ, να βρούμε προοδευτικούς και φιλελεύθερους ανθρώπους και στο συντηρητικό στρατόπεδο ή στο στρατόπεδο της Δεξιάς, αλλά δεν έχω βρει τόσους πολλούς», υπογράμμισε.

Για τις πολιτικές εξελίξεις και τα νέα κόμματα ανέφερε: «Είναι άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία, άλλο πράγμα το κόμμα που δημιούργησε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Γεράσιμος Μοσχονάς, ένας αγαπητός φίλος και καθηγητής, λέει το εξής: “ότι αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά υπάρχει κρίση εκπροσώπησης”. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας που έχει κάνει μία φιλόδοξη, νέα προσπάθεια, που φαίνεται ότι δημοσκοπικά τώρα ακόμη που είναι αρχή, δεν ξέρουμε στη συνέχεια αν θα καταφέρει να εκφράσει το σύνολο του προοδευτικού κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το σύνολο του κόσμου που είναι στα δεξιά του κέντρου, μέχρι στιγμής. Οπότε είμαστε σε διαφορετικές χρονικότητες και καταστάσεις σε ό,τι αφορά στους δύο πόλους».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν την ΕΛ.Α.Σ., ήταν υποστηρικτής της πληθυντικής αριστεράς. Τώρα λέει ότι “στο κόμμα μου με τους όρους μου”. Πολύ πιο προσεκτικές κινήσεις από ότι στο παρελθόν. Να δούμε αν θα παραμείνει έτσι. Αλλά μένει να φανεί το πώς θα πάει και μένει να φανεί το αν θα εκφράσει αυτόν τον κόσμο, τον οποίο είτε είναι πολιτικά άστεγος και αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικός, είτε είναι αναποφάσιστος. Δηλαδή, μένει να δούμε και ποιοι θα πάνε τελικά να ψηφίσουν. Τίποτα και κανείς δεν είναι υπεράνω ιδεολογιών. Όλοι πορευόμαστε με το αξιακό μας πλαίσιο, το οποίο έρχεται βάσει συγκεκριμένης ιδεολογίας».

Για την Μαρία Καρυστιανού: «Δεν αμφισβητώ καθόλου τις αγνές προθέσεις της κυρίας Καρυστιανού. Άλλωστε, το τραύμα το οποίο την ώθησε να μπει στην πολιτική με ενεργό τρόπο είναι πέρα και πάνω από όλα. Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Θεωρώ ότι οι προθέσεις της είναι αγνές. Θεωρώ όμως ότι οι θέσεις, όποια θέση πολιτική — για το οικονομικό σου πρόγραμμα, για το πρόγραμμα που έχεις για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, για τις ιδιωτικοποιήσεις ή μη, για τις παραλίες εάν θα είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, για τους ελεύθερους χώρους — όλα αυτά είναι ιδεολογία».

Θα έμπαινε στην πολιτική; «Δεν θέλω καθόλου να πολιτευτώ. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα μου φαίνεται αποκρουστικό όπως είναι. Δεν με αφορά αυτό. Αυτό το οποίο με αφορά είναι εγώ να είμαι δίκαιη ως προς αυτά που πιστεύω και ως προς αυτά που λέω στον κόσμο. Εγώ θα είμαι πάντα με τους αδύναμους, πάντα με τους πιο ευάλωτους, πάντα με αυτούς που θεωρώ ότι δεν έχουν φωνή. Δεν μου έχουν κάνει πρόταση για να πολιτευθώ.

Νομίζω ότι έχουν ακούσει τις συνεντεύξεις μου και ξέρουν ότι δεν με αφορά καθόλου αυτό. Είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι, έχω ελευθερία, λέω τη γνώμη μου, αναδεικνύω τα κακώς κείμενα. Όλη αυτή η συζήτηση, όπως γίνεται για την πολιτική, για τα πρόσωπα, για τα κόμματα, για τους σταρ, για τις προσωπικότητες, ποιος στηρίζει ποιον, θεωρώ ότι ο κόσμος την ακούει κάπως βερεσέ. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ούτε τι τελικά είπε ο Τσίπρας στο κόμμα του, ούτε αν η Καρυστιανού έχει ιδεολογία ή δεν έχει, ούτε αν ο Μητσοτάκης έκανε τον Κυρανάκη γραμματέα. Και εκεί νομίζω ότι θα κριθεί τελικά και η κάλπη. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον όμως η πολιτική συγκυρία. Θα δούμε ανακατατάξεις, και οι σχέσεις, όπως και οι προσωπικές, έτσι και δημοσκοπικά θα κριθούν στη σταθερότητα και στη διαχρονικότητα».

Η Σίσσυ Χρηστίδου, προλογίζοντας την Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε ότι μπορεί το προφίλ της στην εκπομπή «Εξελίξεις» να είναι αρκετά σοβαρό, ωστόσο πίσω από τα φώτα πρόκειται για ένα πρόσωπο πολύ ευχάριστο και με χιούμορ.

«Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”. Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα όλη την ώρα. Με φοβούνται νομίζω» είπε με αρκετή δόση χιούμορ η Αναστασία Γιάμαλη.

Για τις κομματικές συνεργασίες ανέφερε καταληκτικά: «Από τη μία έχεις τη Νέα Δημοκρατία που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί είναι η πρώτη στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή και είναι κυρίαρχη, τέλος πάντων. Σου λέει ότι πάμε σε πρώτη κάλπη, η αυτοδυναμία είναι ο στόχος. Όλοι προεκλογικά λένε ότι η αυτοδυναμία είναι ο στόχος. Μετά τις εκλογές θεωρώ ότι θα ανοίξει μία διαφορετικού τύπου συζήτηση και ότι όλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το βάρος της ευθύνης. Όχι τόσο για την ακυβερνησία, αλλά για την εναλλακτική. Νομίζω ότι είναι τεράστια όμως η ευθύνη και των προοδευτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Γιατί αθροιστικά όμως τα κουκιά βγαίνουν για εναλλακτική. Και νομίζω ότι όλοι θα κληθούν να μιλήσουν με το μαξιλάρι και τη συνείδησή τους και να δουν τι θα κάνουν.