Δικαστήρια Πάτρας: 38 υποθέσεις οικογενειακού δικαίου σε ένα 24ωρο

Διαζύγια, ασφαλιστικά μέτρα, διατροφές, ρυθμίσεις επικοινωνίας
Τριάντα οκτώ υποθέσεις οικογενειακού δικαίου σε ένα μόνο εικοσιτετράωρο. Διαζύγια, ασφαλιστικά μέτρα, διατροφές, ρυθμίσεις επικοινωνίας.
Αυτή είναι η εικόνα στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας, μια εικόνα που, σύμφωνα με όσους υπηρετούν καθημερινά στο χώρο, δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά κανόνα.
Ο αριθμός από μόνος του είναι αποκαλυπτικός. Σε μηνιαία βάση, ο όγκος των υποθέσεων σκιαγραφεί μια γενικευμένη κρίση που πλήττει τα θεμέλια της κοινωνίας και που πολύ συχνά διαφεύγει της δημόσιας προσοχής πίσω από την ψυχρή γραφειοκρατική της κανονικότητα.
Στο επίκεντρο, όμως, δεν βρίσκονται μόνο αριθμοί και πινάκια. Βρίσκονται παιδιά. Ανήλικοι που μετατρέπονται, συχνά ακούσια, σε διαπραγματευτικά χαρτιά ανάμεσα σε δύο αντίπαλα μέρη, οι πιο αδύναμοι και ταυτόχρονα οι πιο σιωπηλοί πρωταγωνιστές αυτών των δικαστικών μαχών.
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