Έφυγε από τη ζωή ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτης Δρακάτος

Θλίψη έχει προκαλέσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή Παναγιώτη Δρακάτου, μέλους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο εκλιπώς υπήρξε σημαντική προσωπικότητα του ακαδημαϊκού χώρου, αφήνοντας πίσω του ένα αξιόλογο επιστημονικό έργο και τη μνήμη ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην επιστήμη και στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρόεδρος του ΕΑΠ, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, τον αποχαιρέτα: "Έφυγε ο Δάσκαλος και πνευματικός μου πατέρας στα ακαδημαϊκά και όχι μόνον Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δρακάτος. Ενας καθηγητής που συνήθιζε πάντα να αναφέρεται στο 'α ξεκούραστος -κουρασμένος- Είχα την τύχη να συνεργασθώ μαζί του από το 1994 και να γνωρίσω τον δάσκαλο, τον άνθρωπο, τον μαχητή στη ζωή και στην επιστήμη με τα πλούσια χαρίσματα που έδινε πάντα απλόχερα. Ο γιός του Λευκαδίτη τσαγκάρη όπως συνήθιζε να λέει που έγινε Εύελπις, έφθασε Αντισυνταγματάρχης, όπου και παραιτήθηκε μια και εκλέχθηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από σήμερα θα είναι μαζί με την αείμνηστη συζυγό του Μπέλα και τον αείμνηστο γιό του και φίλο μου Αλέξη. Αιωνία του η μνήμη και κουράγιο στην κόρη του Σοφία και την οικογενειά της".