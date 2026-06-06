Νέα πρόκληση για την Ανδρεία Πάτρας

Την Κυριακή 7.6.26 , είκοσι απο τους μικρούς αθλητές της αγωνιστικής ομάδας Τάε κβον ντο του Συλλόγου Ανδρεία θα δώσει το παρών στην αγωνιστική ημερίδα που θα γίνει στην Ναύπακτο.

Θα είναι η τελευταία αγωνιστική εξόρμηση για τους μικρούς αθλητές για την φετινή χρονιά, κυνηγώντας άλλη μια εμπειρία που θα τους βοηθήσει για το μέλλον.

Σκοπός και στόχος της ομάδας είναι η καλή εμφάνιση, να απολαύσει τους αγώνες και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της.

Ο προπονητής του ac andria, κος Ανδριανος Γιώργος δηλώνει υπερήφανος για όλα τα παιδιά τόσο για την αγωνιστική τους παρουσία όσο και για το θάρρος που επιδεικνύουν καθημερινά!!!

Χαρακτηριστικα δήλωσε, είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, ευχαριστώ τους γονείς των αθλητών και ευχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ!!