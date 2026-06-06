Μαριάνα Κατσιμίχα: «Προσπαθώ να έχω μια απάθεια στα hate comments, τους λυπάμαι»

Η Μαριάνα Κατσιμίχα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων μίλησε για τα αρνητικά σχόλια ορισμένων και τον τρόπο που τα διαχειρίζεται, για το «βαρύ» επίθετο.

«Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά» λέει αρχικά η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. «Πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δε νομίζω να έχω απαντήσει ποτέ σε τέτοιο σχόλιο. Μόνο μια φορά που είχα απαντήσει, “σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια ” με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν αυτά τα σχόλια, δεν είμαι πάντα αλώβητη.»

«Αν άρεσα σε όλους, ίσως να μην ήμουν και ευχαριστημένη»

«Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσα σε όλους, ίσως να μην ήμουν και ευχαριστημένη…

Δε νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το κούρεμά μου προκαλεί αυτή την εντύπωση. Αν είχα αλλιώς το μαλλί μου με το ίδιο ντύσιμο, ίσως να μην ήταν το ίδιο» ανέφερε αρχικά η Μαριάνα Κατσιμίχα και πρόσθεσε: «Σε κάποιους δεν αρέσει το ντύσιμό μου, γιατί παραπέμπει σε πράγματα που δεν τους αρέσουν».

Το επίθετο του πατέρα της και τον ρόλο που έπαιξε στην καριέρα της

«Ίσως εγώ δεν το βίωσα τόσο έντονα, γιατί δε μεγάλωσα με τον μπαμπά μου, δε μέναμε στο ίδιο σπίτι γιατί οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Οπότε δεν τον είχα πλήρως στην καθημερινότητά μου. Ως παιδί δεν αντιλαμβανόμουν πλήρως την αξία του έργου του… Θέλω αν κάποιος με συγκρίνει να μην πει “κρίμα” ή ότι έχω μόνο το όνομα…».