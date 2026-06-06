Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη- Δεν είναι χτυπήματα από τροχαίο

Οι ειδικοί που εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμούν ότι τα δεδομένα συμβαδίζουν περισσότερο με το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας επίθεσης

Ανοιχτά αμφισβητούν οι πραγματογνώμονες το αρχικό σενάριο του τροχαίου ατυχήματος με μηχανή ως αιτία θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου στην Κρήτη, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», οι ειδικοί που εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη εκτιμούν ότι τα δεδομένα συμβαδίζουν περισσότερο με το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας επίθεσης, κατά την οποία ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν χτυπήματα στο κεφάλι του θύματος ενώ αυτός βρισκόταν στη μηχανή. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς, ανέφερε ότι από τον μακροσκοπικό και περιμετρικό οπτικό έλεγχο, δεν προέκυψαν βλάβες τέτοιας μορφής, έκτασης και έντασης που να παραπέμπουν σε εκτροπή, ανατροπή ή πτώση του οχήματος κατά την κίνησή του σε χωματόδρομο. Σύμφωνα με τον ίδιο, απουσιάζουν πλήρως τα χαρακτηριστικά ίχνη που αφήνει συνήθως μία μηχανή όταν πέσει και συρθεί στο έδαφος, όπως εκτεταμένα γδαρσίματα, αποξέσεις, παραμορφώσεις, σπασίματα ή ίχνη τριβής στα πλαϊνά και στα προεξέχοντα σημεία της. Για τον λόγο αυτόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από τα ευρήματα δεν προκύπτει σενάριο πτώσης και σύρσης της μηχανής στον χωματόδρομο.

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Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση πτώσης από μηχανή, θα έπρεπε να υπάρχουν χαρακτηριστικές εκδορές, εκχυμώσεις, θλαστικά τραύματα και άλλες συνοδές κακώσεις που προκαλούνται όταν το σώμα παρασύρεται και σύρεται πάνω στο έδαφος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, μάλιστα, και στην απουσία κράνους από το θύμα, όπως προκύπτει από το υλικό κάμερας ασφαλείας που παρουσίασε η εκπομπή. Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό τον καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτο και εκτεθειμένο σε οποιαδήποτε επίθεση, είτε βρισκόταν δίπλα στη μοτοσικλέτα του είτε επάνω σε αυτή. Ο έμπειρος ιατροδικαστής ανέφερε ακόμα ότι τα κατάγματα που έφερε ο Δασκαλάκης στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρά και εκτείνονταν και από τις δύο πλευρές, στο πίσω μέρος του κρανίου. Τα τραύματα αυτά προκάλεσαν κάταγμα βάσης του κρανίου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αυτό ξεκινούσε από τη μία πλευρά και κατέληγε στην άλλη. Παράλληλα, τα χτυπήματα είχαν προκαλέσει εξωτερικές εκχυμώσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν ορατές, καθώς καλύπτονταν από το πυκνό τριχωτό της κεφαλής του. Κρήτη: Μαρτυρία για κλίμα φόβου στην περιοχή

Η εκπομπή φέρνει στο φως μια συγκλονιστική μαρτυρία που φωτίζει το κλίμα φόβου το οποίο σύμφωνα με κατοίκους επικρατεί εδώ και χρόνια στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Κάτοικος της περιοχής «σπάει» τη σιωπή του και περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι απειλές, οι πιέσεις και ο φόβος των αντιποίνων κρατούν πολλούς ανθρώπους με το στόμα κλειστό. «Έχω δεχτεί και εγώ απειλές στο παρελθόν. Μου είχαν πει ότι θα με βρουν σκοτωμένο. Δυστυχώς στην Κρήτη κάνει κουμάντο η κατσούνα! Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτοί δίνουν τα ψηφαλάκια, όποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί την περιουσία του ή να διαμαρτυρηθεί, πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που τον κάνουν να φοβάται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό που, όπως λέει, τον συγκλόνισε: «Φέτος απευθύνθηκα στο Δασονομείο Μοιρών για ζημιές που προκαλούσαν στην περιουσία μου. Ζήτησα βοήθεια γιατί δεν ήθελα να μπαίνουν ζώα στα χωράφια μου. Λίγο αργότερα, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον κτηνοτρόφο, ο οποίος γνώριζε ήδη ότι είχα κάνει αναφορά». Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ακολούθησε μια σοκαριστική συνομιλία. «Με ενημέρωσαν ότι θα μου κάνεις μήνυση; Πρόσεξε τι θα πάθεις μετά τη μήνυση», του είπε μια φωνή από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. «Του απάντησα ότι αν είναι να συμβεί κάτι, θα πρέπει να με σκοτώσει» συνεχίζει ο κάτοικος, ο οποίος αμέσως μετά επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία ζητώντας εξηγήσεις για το πώς έγινε γνωστή η αναφορά του. «Μου απάντησαν ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ώστε να αποφεύγονται νέες ζημιές. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς προστατεύεται έτσι ο πολίτης που κάνει την καταγγελία». Τα λόγια του γίνονται ακόμα πιο αιχμηρά όταν περιγράφει το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. «Πολλοί έχουν χαθεί χωρίς να φταίνε και κουκουλώνεται η κατάσταση. Κάποιοι είχαν το τσαγανό και μπράβο τους να το ψάξουν. Εδώ τους δίνουν ένα αρνάκι το τρώνε και είναι όλα καλά. Μιλάμε για απόστημα, βούρκο, βρωμιά, βόθρο.. Πας στη δικαιοσύνη να πεις τον πόνο σου και η δικαιοσύνη σηκώνει το τηλέφωνο και τους ενημερώνει. Τους λέει ήρθε ο μ……και έκανε παράπονα για σένα, πρόσεξε τι θα κάνεις».

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Αναφερόμενος στον θανάσιμο τραυματισμό του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο κάτοικος είναι βέβαιος ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κάτι σοβαρό. «Όταν άκουσα τι συνέβη στον Αλέκο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χάθηκε τυχαία. Στον λόγο της τιμής μου, από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι τον έφαγαν». Δικαίωση ζητούν οι δικοί του

«Δικαίωση για τον Αλέκο» ζητούν οι δικοί του άνθρωποι, που μήνες μετά τον άδικο χαμό του εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους καίνε. Η υπόθεση που αρχικά έμοιαζε με ένα τραγικό δυστύχημα εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την οικογένεια να είναι πεπεισμένη ότι πίσω από τον θάνατό του κρύβεται εγκληματική ενέργεια. Η ξαδέλφη του, Άννα Δασκαλάκη, μιλά με συγκίνηση για έναν άνθρωπο φιλότιμο, δοτικό και αγαπητό σε όλους, που έδινε την ψυχή του για τον συνάνθρωπό του και τελικά θυσιάστηκε για το χωριό του. «Ένα μόνο αναζητούμε. Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς και γιατί. Μόνο τότε θα λυτρωθούμε και εμείς αλλά και η ψυχή του Αλέκου». Αυτό που την παρηγορεί, όπως λέει, είναι η σκέψη ότι άθελά του θυσιάστηκε για το χωριό του. Ίσως η υπόθεσή του βοηθήσει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και χρόνια.

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