Καταγγελία σοκ για το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων: «Μου είπαν να καλέσω το 100», δηλώνει θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Συγκλονίζει η καταγγελία μίας 35χρονης μητέρας δύο παιδιών στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, σχετικά με την αντιμετώπιση που –όπως υποστηρίζει– είχε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όταν ζήτησε βοήθεια για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε τρεις μηνύσεις σε βάρος του συντρόφου της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία σύλληψη. «Και όπως ήμουνα μες στα αίματα, γιατί τα παιδιά κλαίγανε, πήγα στην αστυνομία. Μπήκα μες στα αίματα, τους είπα “Δεν αντέχω.” Με ξέρουνε, έχω γίνει πλέον σαν το δεύτερο σπίτι μου η αστυνομία. Με το που μπαίνω μέσα, ξέρουν ποια είμαι. Αλλά και πάλι δεν έγινε εκείνο το βράδυ τίποτα. Το μόνο που έγινε, ήταν να με φέρουνε σπίτι με το περιπολικό, ενώ δεν υπήρχε λόγος, γιατί είχα το αυτοκίνητό μου και να ανέβουνε πάνω, να δουν αν είναι εδώ. Τους είπα, ότι δεν πρόκειται να είναι, απ’ τη στιγμή που έχει γίνει μήνυση. Και μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και, αν γίνει κάτι, να καλέσω το 100 πάλι».

Όπως περιγράφει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διαδικασία αυτοφώρου, ο δράστης δεν έχει συλληφθεί. «Δεν έχει γίνει ποτέ σύλληψη. Έχει γίνει μόνο το να μου βάλουνε την εφαρμογή, το panic button και κάθε φορά αυτό. Είναι σε διαδικασία αυτοφώρου, ψάχνουν να τον βρούνε. Ενώ ήξερα πού είναι, πού θα μπορούσε να είναι, και τους έλεγα, “Είναι εκεί, ξέρω πού θα τον βρείτε. Έξω, σε δημόσιο χώρο, όχι μέσα στο σπίτι σε ιδιωτικό χώρο.” Ε, δεν έγινε ποτέ αυτό».

Και οι τρεις καταγγελίες, σύμφωνα με την ίδια, έγιναν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων: η πρώτη στις 3/5/2023, η δεύτερη στις 3/11/2024 και η τρίτη στις 1/5/2025.

«Κάλεσε το 100» — η φράση που επαναλαμβάνεται

Δύο χρόνια μετά τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, η 35χρονη υποστηρίζει πως είχε την ίδια αντιμετώπιση από το ίδιο Αστυνομικό Τμήμα. Η μαρτυρία της προκαλεί σοκ: οι αστυνομικοί, όπως λέει, της είπαν το ίδιο που είχαν πει και στην άτυχη Κυριακή… «Κάλεσε το 100».

«Για μένα, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τουλάχιστον εγώ, η αντιμετώπιση που είχα εγώ από εκείνους, νομίζω ότι είναι η ίδια. Η ίδια απάντηση: “Κάλεσε το 100.” Μα γιατί να καλέσω το 100; Είμαι ήδη στο Αστυνομικό Τμήμα. Πρέπει ας πούμε να έρθει στο σπίτι ή… Είναι απαράδεκτο να γυρνάει ένας, δεν ξέρω αν ήταν αξιωματικός υπηρεσίας, και να μου λέει “Κυρία μου, ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε είναι να τον προκαλέσετε να σας χτυπήσει πάλι.” Είναι απαράδεκτο».

Η γυναίκα υποστήριξε ότι της ζητήθηκε να «τον βάλει στο σπίτι» και να τον «προκαλέσει» για να μπορέσει να γίνει σύλληψη. «Και η απάντησή μου ήτανε “Μέχρι να καλέσω εγώ εσάς, ξέρετε πόσα λεπτά θα μου πάρει όλη αυτή η διαδικασία για να εξηγήσω πάλι το τι έχει γίνει;” Λέω, “Κάθε φορά αυτό γίνεται,” λέω. “Μου επιτίθεται, με χτυπάει, σας παίρνω τηλέφωνο και φεύγει. Και δεν γίνεται ποτέ σύλληψη. Άρα, μου λέτε,” του λέω, “να έρθει να με σκοτώσει για να έρθετε,” του λέω, “να με πάρετε πτώμα;” του λέω;».

«Παίζονται ζωές γυναικών»

«Είναι τραγικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα και το ακούω από πολλούς, από πολλές γυναίκες, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στο τμήμα… εκεί σε μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν πιο σκληρά τα μέτρα, και πιο άμεση παρέμβαση σε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί μιλάμε για ζωές, παίζονται οι ζωές γυναικών» λέει.

Αισθανόμενη απροστάτευτη και έρμαιο στα χέρια του κακοποιητή της, η γυναίκα δήλωσε ότι έχει σκεφτεί να εγκαταλείψει την Αθήνα, φοβούμενη για τη ζωή της. «Το ‘χω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έχω πού να πάω με δύο παιδιά. Είναι δύσκολο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ένα σπίτι το πληρώνω εγώ, είναι στο όνομά μου, καλύπτω εγώ όλα τα έξοδα για ποιο λόγο να πάρω δύο παιδιά και να φύγω, να πάω πού;».

Η μαρτυρία της έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Ελλάδα, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση για την ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.