Πολύεδρο: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία

Θέατρο, λογοτεχνία, παρουσίαση βιβλίου και δημιουργικές δράσεις για παιδιά συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα που ετοίμασε το Πολύεδρο για την εβδομάδα 7 έως 13 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα

Έκθεση Ζωγραφικής (συνεχίζεται) «Σχεδόν εκεί» — Ατομική έκθεση του Χρήστου Γιαννόπουλου

Κυριακή 7 Ιουνίου | 9 μ.μ. Ανοικτή παρουσίαση θεατρικού δρώμενου «Ένας χαμογελαστός άνθρωπος» Θεατρική ομάδα Ροές – Δράσεις Πολιτισμού Δραματοποίηση – Σκηνοθεσία: Διονυσία Ασπρογέρακα Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 11 Ιουνίου | 8:30 μ.μ. Παρουσίαση Βιβλίου «Η Βίβλος της Ιώβ» — Ελένη Πριοβόλου, Εκδόσεις Καστανιώτη Με τη συγγραφέα συνομιλούν: — Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης, διδάκτωρ Ιστορίας — Μάρω Γαλάνη, performer ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών

Σάββατο 13 Ιουνίου | 10:30 π.μ. Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά «Ιστορίες και Ζωγραφιές με ψάρια και θαλασσινά»

6 Ιουνίου 2025 Ένας χρόνος από την «αναχώρηση» του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου