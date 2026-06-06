Πολύεδρο: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία

Θεατρικό δρώμενο, Λέσχη Ανάγνωσης, παρουσίαση βιβλίου και εκπαιδευτική δράση για παιδιά στο πρόγραμμα έως 13 Ιουνίου
Θέατρο, λογοτεχνία, παρουσίαση βιβλίου και δημιουργικές δράσεις για παιδιά συνθέτουν το πλούσιο πρόγραμμα που ετοίμασε το Πολύεδρο για την εβδομάδα 7 έως 13 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα
Έκθεση Ζωγραφικής (συνεχίζεται) «Σχεδόν εκεί» — Ατομική έκθεση του Χρήστου Γιαννόπουλου
Κυριακή 7 Ιουνίου | 9 μ.μ. Ανοικτή παρουσίαση θεατρικού δρώμενου «Ένας χαμογελαστός άνθρωπος» Θεατρική ομάδα Ροές – Δράσεις Πολιτισμού Δραματοποίηση – Σκηνοθεσία: Διονυσία Ασπρογέρακα Είσοδος ελεύθερη
Πέμπτη 11 Ιουνίου | 8:30 μ.μ. Παρουσίαση Βιβλίου «Η Βίβλος της Ιώβ» — Ελένη Πριοβόλου, Εκδόσεις Καστανιώτη Με τη συγγραφέα συνομιλούν: — Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης, διδάκτωρ Ιστορίας — Μάρω Γαλάνη, performer ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών Ακολουθεί συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών
Σάββατο 13 Ιουνίου | 10:30 π.μ. Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά «Ιστορίες και Ζωγραφιές με ψάρια και θαλασσινά»
6 Ιουνίου 2025 Ένας χρόνος από την «αναχώρηση» του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου
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