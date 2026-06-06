Άγκυρα: Ανατριχιαστικό περιστατικό με πατέρα που κρέμασε από παράθυρο το 3χρονο κοριτσάκι του- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας, έπειτα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του, κράτησε όμηρο τη μόλις τριών ετών κόρη του υπό την απειλή μαχαιριού και την κρέμασε από το παράθυρο του διαμερίσματός τους.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Πιγιάντε, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η λογομαχία μεταξύ του ζευγαριού κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τον έλεγχο και να στραφεί εναντίον του ίδιου του παιδιού του.

Οι γείτονες, βλέποντας τον πατέρα να κρατά το κοριτσάκι από το παράθυρο ενώ είχε μαχαίρι στα χέρια του, ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες, διασώστες και άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων.