Άγκυρα: Ανατριχιαστικό περιστατικό με πατέρα που κρέμασε από παράθυρο το 3χρονο κοριτσάκι του- ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό ακολούθησε έναν έντονο καβγά των γονέων
Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας, έπειτα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του, κράτησε όμηρο τη μόλις τριών ετών κόρη του υπό την απειλή μαχαιριού και την κρέμασε από το παράθυρο του διαμερίσματός τους.
Το συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Πιγιάντε, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η λογομαχία μεταξύ του ζευγαριού κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τον έλεγχο και να στραφεί εναντίον του ίδιου του παιδιού του.
Οι γείτονες, βλέποντας τον πατέρα να κρατά το κοριτσάκι από το παράθυρο ενώ είχε μαχαίρι στα χέρια του, ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες, διασώστες και άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων.
Για αρκετή ώρα, ειδικοί διαπραγματευτές επιχείρησαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει το παιδί. Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, απορρίπτοντας κάθε έκκληση των αρχών.
Τελικά, οι Ειδικές Δυνάμεις προχώρησαν σε αιφνιδιαστική επέμβαση στο διαμέρισμα, καταφέρνοντας να διασώσουν με ασφάλεια το τρίχρονο κορίτσι. Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ ο πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε επίσης σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.
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