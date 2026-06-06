Λουτράκι: Ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ουκρανίας ο 39χρονος που αγνοείται- Ενεργοποιήθηκε Silver Alert

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου Ουκρανού Βιατσεσλάβ Σαρπάρ (Vyacheslav Sharpar), ο οποίος αγνοείται από τις 2 Ιουνίου στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Αιγίου ενημερώθηκαν για περιστατικό αγνοούμενου αλλοδαπού κολυμβητή, υπηκόου Ουκρανίας, ο οποίος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες για θαλάσσιο λουτρό σε παραλία του όρμου Λουτρακίου και έκτοτε αγνοείται.

Οι αρχές ως ώρας έχουν εντοπίσει, έμπροσθεν του ξενοδοχείου που διέμενε στην παραλία «Νεράιδα», τις παντόφλες και την πετσέτα του…

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ συνδράμουν σκάφη του Λιμενικού, ιδιώτες, αλλά ακόμα και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές, με τη συνδρομή του Διασωστικού Σώματος Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ».

Ενεργοποιήθηκε Silver Alert για τον 39χρονο Ουκρανό

Η Γραμμή Ζωής ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού Silver Alert για τον Βιατσεσλάβ Σαρπάρ (Vyacheslav Sharpar). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 39χρονος εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο όπου έκανε τις διακοπές του στο Λουτράκι τα ξημερώματα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026. Ο 39χρονος έχει κοντά μαύρα μαλλιά, μούσι και μουστάκι, καστανά μάτια, ύψος 1,90 μ. και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο μαγιό σορτς. Η Γραμμή Ζωής αναφέρει ότι ενημερώθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου και, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προχώρησε στην ενεργοποίηση του Silver Alert. Η Γραμμή Ζωής επισημαίνει ότι η ζωή του 39χρονου βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την υπηρεσία Silver Alert, μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1065.

Ποιος είναι ο Βιατσεσλάβ Σαρπάρ

Ο Βιατσεσλάβ Σαρπάρ είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από την Ουκρανία, γεννημένος στις 2 Ιουνίου 1987. Αγωνίστηκε ως μέσος και αμυντικός χαφ, ενώ υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ουκρανίας (U21). Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε συλλόγους της Ουκρανίας και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων οι Μεταλίστ Χάρκιβ, Βόλιν Λουτσκ, Βόρσκλα Πολτάβα, Σερίφ Τιρασπόλ, Ατιράου και Ρίγα ΦΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 2022, δραστηριοποιήθηκε ως ατζέντης και εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχε παραχωρήσει συνέντευξη σε ουκρανικό αθλητικό μέσο, αναφερόμενος τόσο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή όσο και στη νέα του επαγγελματική ενασχόληση.