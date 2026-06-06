Αχαΐα: Ποιος ήταν ο 27χρονος μοτοσικλετιστής από τα Ζαχλωρίτικα που σκοτώθηκε στην Καλλιθέα

Ανείπωτη θλίψη στα Ζαχλωρίτικα Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 27χρονου μοτοσικλετιστή, του Παναγιώτη-Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα προς Μοσχάτο, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, παρέσυρε 72χρονη πεζή που διέσχιζε τον δρόμο από σηματοδοτημένη διάβαση. Το δίκυκλο, συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο όχημα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό αναβάτη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Η 72χρονη πεζή τραυματίστηκε και διακομίστηκε άμεσα για νοσηλεία. Δραματικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, με περαστικούς να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια έως την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πρόωρος χαμός του 27χρονου έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς του, αφήνοντας πίσω του οδύνη και αναπάντητα ερωτήματα.