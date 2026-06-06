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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Λιμάνι Πάτρας: Ι.Χ. εξετράπη και σταμάτησε στην άκρη της προβλήτας

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι της Πάτρας, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη δεξιά πλευρά της προβλήτας, μια ανάσα από το να πέσει στα νερά του λιμανιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην άκρη της προβλήτας, στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την κατάσταση να κρέμεται κυριολεκτικά από μια λεπτή γραμμή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Η οδηγός διασώθηκε χωρίς να φέρει σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μώλος Αγίου Νικολάου Τροχαία ατυχήματα Εκτροπή ΙΧ Λιμάνι Πάτρας
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