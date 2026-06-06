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Πάτρα: Δικυκλιστής στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Πάτρα: Δικυκλιστής στο νοσοκομείο μετά α...

Άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην οδό Ακρωτηρίου, στην Πάτρα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις που ανέλαβαν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Τραυματίας Οδός Ακρωτηρίου
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