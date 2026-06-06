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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΜΕΞΑ

ΕΤΩΝ 88

Θανούσα, κηδεύουμε την Κυριακή 7/6/2026 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καλλιθέας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΞΑ , ΕΛΕΝΗ ΜΕΞΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΞΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΕΞΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ

Ετών 96

Κηδεύουμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στα Πατρικάτα Κεφαλληνίας.

Τα παιδιά του: Αγησίλαος και Καλομοίρα Παλούμπη

Τα εγγόνια του: Γεώργιος και Βαλεντίνα Παλούμπη, Αριστείδης και Βάσω Παλούμπη

Τα αδέλφια του: Σωκράτης και Κωνσταντίνα Παλούμπη, Βούλα χηρα Γερ. Παλούμπη

Τα δισέγγονά του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ

ΕΤΩΝ:73

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σταυροδρόμι Τριταίας.

{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ράχης (Κωστέικα)}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χρυσούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Βασιλική & Νικόλαος Μπότης,

Αγγελική {χήρα ταξιάρχη} Ασημακόπουλου,

Σπύρος & Θεοδώρα Δαραμούσκα

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα {χήρα Δημ.} Πανά

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο

ΦΡΑΓΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΕΤΩΝ:75

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Φράγγος,

Νικολίτσα & Κωνσταντίνος Ζουμάς

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ:Αθανάσιος

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατερα,αδελφο & θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:86

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα  8-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασημίνα

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Βερένα Αργυροπούλου

Αθανασία & Ανδρέας Βλαχάκης  

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΑ   ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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Πένθη
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