Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΜΕΞΑ
ΕΤΩΝ 88
Θανούσα, κηδεύουμε την Κυριακή 7/6/2026 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καλλιθέας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΞΑ , ΕΛΕΝΗ ΜΕΞΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΞΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΕΞΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ
Ετών 96
Κηδεύουμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στα Πατρικάτα Κεφαλληνίας.
Τα παιδιά του: Αγησίλαος και Καλομοίρα Παλούμπη
Τα εγγόνια του: Γεώργιος και Βαλεντίνα Παλούμπη, Αριστείδης και Βάσω Παλούμπη
Τα αδέλφια του: Σωκράτης και Κωνσταντίνα Παλούμπη, Βούλα χηρα Γερ. Παλούμπη
Τα δισέγγονά του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας σύζυγο Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΕΤΩΝ:73
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σταυροδρόμι Τριταίας.
{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ράχης (Κωστέικα)}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χρυσούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Βασιλική & Νικόλαος Μπότης,
Αγγελική {χήρα ταξιάρχη} Ασημακόπουλου,
Σπύρος & Θεοδώρα Δαραμούσκα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα {χήρα Δημ.} Πανά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο
ΦΡΑΓΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΕΤΩΝ:75
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Φράγγος,
Νικολίτσα & Κωνσταντίνος Ζουμάς
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατερα,αδελφο & θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:86
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασημίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Βερένα Αργυροπούλου
Αθανασία & Ανδρέας Βλαχάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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