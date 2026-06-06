Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8-6-2026

Η ταφή θα γίνει στα Πατρικάτα Κεφαλληνίας.

Κηδεύουμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πατρών.

Τον πολυαγαπημένο μας

Θανούσα, κηδεύουμε την Κυριακή 7/6/2026 και ώρα 5:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καλλιθέας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Τα παιδιά του: Αγησίλαος και Καλομοίρα Παλούμπη

Τα εγγόνια του: Γεώργιος και Βαλεντίνα Παλούμπη, Αριστείδης και Βάσω Παλούμπη

Τα αδέλφια του: Σωκράτης και Κωνσταντίνα Παλούμπη, Βούλα χηρα Γερ. Παλούμπη

Τα δισέγγονά του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας σύζυγο Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ

ΕΤΩΝ:73

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σταυροδρόμι Τριταίας.

{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ράχης (Κωστέικα)}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χρυσούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Βασιλική & Νικόλαος Μπότης,

Αγγελική {χήρα ταξιάρχη} Ασημακόπουλου,

Σπύρος & Θεοδώρα Δαραμούσκα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα {χήρα Δημ.} Πανά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας Πατέρα, παππού,αδελφό & θείο

ΦΡΑΓΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΕΤΩΝ:75

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Φράγγος,

Νικολίτσα & Κωνσταντίνος Ζουμάς

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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