Πάτρα: Φορτηγό κόλλησε στις ράγες- Οι μπάρες έπεσαν πάνω του

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο ύψος του νέου Υπεραστικού ΚΤΕΛ, στην Πάτρα, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, σε ισόπεδη διάβαση, εν μέσω αυξημένης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε στη διάβαση λόγω της κίνησης που επικρατούσε στο σημείο, με τον οδηγό να μην προλαβαίνει να αποδεσμευτεί εγκαίρως. Την ίδια στιγμή, αμαξοστοιχία πλησίαζε στη διάβαση και το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιήθηκε κανονικά, με τις προστατευτικές μπάρες να κατεβαίνουν και να προσκρούουν πάνω στο φορτηγό.

Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος άμεσα τον κίνδυνο, φέρεται να αντέδρασε γρήγορα. Τραυματισμοί δεν αναφέρθηκαν.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ισόπεδες διαβάσεις σε αστικό περιβάλλον, ιδίως σε σημεία με αυξημένη κυκλοφοριακή φόρτιση.