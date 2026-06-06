Επιχείρηση-σκούπα της ΕΛΑΣ σε πολεοδομικές υπηρεσίες: 32 εμπλεκόμενοι, 6 υπό κράτηση για «διευθευτήσεις»

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ «χτένισε» πολεοδομίες σε διάφορες περιοχές, με Μαρούσι, Κηφισιά και Γαλάτσι να ξεχωρίζουν μεταξύ των σημείων επέμβασης
Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα «διευθευτήσεων» και «εξυπηρετήσεων» πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το protothema.gr η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι συλλήψεις.
Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, όμως, ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνονται συνολικά 32 άτομα που εμπλέκονται στις υπό διερεύνηση υποθέσεις.
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