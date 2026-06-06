Τα σενάρια μετά την μετακίνηση Κυρανάκη- Ο πατρινός Παύλος Μαρινάκης στο υπουργείο μεταφορών;

Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα προχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απόφασή του να προτείνει τον μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για γραμματέα της ΝΔ.

Οι αλλαγές αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μια ημέρα μετά την εκλογή του νέου γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου (6.6.26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την Πέμπτη τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και τον Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή, στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Οι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERTnews, το πρωί του Σαββάτου.

Δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για τον διάδοχο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το συγκεκριμένο υπουργείο αναμένεται να αναλάβει πρόσωπο πρώτης γραμμής, πολύ κοντά στον πρωθυπουργό, που θα αναλάβει να οδηγήσει το υπουργείο Μεταφορών μέχρι τις εκλογές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόσωπο που ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή είναι αυτό του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μέχρι το 2023 είχε διατελέσει γραμματέας της ΝΔ.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, η θέση στο υπουργείο Μεταφορών θα καλυφθεί είτε εσωτερικά είτε από άλλο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός αποφασίσει να μετακινήσει τον Παύλο Μαρινάκη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τότε θα πρέπει να επιλέξει νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ένα από τα ονόματα που ακούγονται για μετακίνηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αυτό του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα αναλάβει υπουργός Επικρατείας με καθήκοντα και επικοινωνιακού συντονισμού, ώστε να ενισχυθεί το πρωθυπουργικό επιτελείο ενόψει εκλογών.

Όσον αφορά την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, το όνομα που ακούγεται είναι αυτό της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Ένα άλλο πρόσωπο που θεωρείται βέβαιο ότι θα επιστρέψει στο κυβερνητικό σχήμα είναι αυτό του βουλευτή Σερρών, Τάσου Χατζηβασιλείου.

Επίσης, ακούγεται για υπουργική θέση και το όνομα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία.

Τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του Νίκου Ταγαρά

Για την αντικατάσταση του εκλιπόντα Νίκου Ταγαρά, υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση δύο σενάρια.

Ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε θα είναι ένας από τους βουλευτές της ΝΔ της Αττικής και της επαρχίας που είναι πολιτικοί μηχανικοί στο επάγγελμα είτε βουλευτής από τη Στερεά Ελλάδα.

Ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του βουλευτή Εύβοιας, Θανάση Ζεμπίλη και του βουλευτή Ιωαννίνων, Γιώργου Αμυρά, που είχε διατελέσει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2021 έως το 2023.

Επί του παρόντος πάντως το Μέγαρο Μαξίμου διαψεύδει όλα τα σενάρια επιμένοντας ότι ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει από τη Δευτέρα και οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη.

πηγη Newsit