Τη Δευτέρα στο Κοιμητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Παπάγου και ώρα 12.00 μ.μ.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Επί σειρά ετών ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ στη Λάρισα, και έκτοτε ιδιώτευε. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Σαρακατσάνος» συνεργάστηκε ιστορικά με όλους τους προέδρους της ΝΔ μέχρι την περίοδο του Κώστα Καραμανλή και ανήκε στη «βιτρίνα» των κομματικών στελεχών.

Δοκίμασε άλλωστε και ο ίδιος τις δυνάμεις του, τόσο το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ όσο και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή, στην πρώτη εκλογή αρχηγού από το συνέδριο του κόμματος. Και τις δύο φορές δεν εξελέγη, ενώ με τον Καραμανλή ήρθε σε ευθεία ρήξη το 1998, με αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την Κ.Ο. της ΝΔ.

Ήταν τότε η πρώτη και βασική κίνηση πυγμής του Κώστα Καραμανλή απέναντι σε μια σειρά κορυφαίων στελεχών, τα οποία παρέπεμψε στο κομματικό πειθαρχικό πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο στην αρχηγία του κόμματος, με φόντο τη στάση τους σε νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Τότε διέγραψε με μιας τον Γιώργο Σουφλια, τον Στέφανο Μάνο, τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, για έναν χρόνο τον Αναστάση Παπαληγούρα, τον Πέτρο Τατούλη και τον Νίκο Κάκκαλο, ενώ έθεσε «υπεράνω κόμματος» τον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο Σουφλιάς ήταν άλλωστε ο «εκλεκτός» της μητσοτακικής πτέρυγας του κόμματος, τόσο έναντι του Έβερτ όσο και όταν η καραμανλική πτέρυγα, με πρωταγωνιστές των διεργασιών τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον Αχιλλέα Καραμανλή και τους νέους «λοχαγούς» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στήριξαν την επιλογή Καραμανλή. Με τον Καραμανλή άργησαν κάπως, αλλά τα βρήκαν, με την ιστορική φράση «Γιώργο καλώς όρισες σπίτι σου» που είπε το 2001 ο τότε πρόεδρος της ΝΔ σαπό το βήμα του πέμπτου συνεδρίου του κόμματος, υποδεχόμενος πίσω τον Γιώργο Σουφλιά.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.