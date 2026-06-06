Φωτήλας: «Ο Απόλλων Πάτρας αξίζει τη Wild Card για την επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο»

Την υποστήριξή του στο αίτημα του Απολλωνας Πατρών για τη χορήγηση Wild Card εξέφρασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσονας Φωτήλας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά του συλλόγου στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φωτήλας χαρακτήρισε τον Απόλλωνα ως ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας της Πάτρας και της ελληνικής περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του ξεπερνά τα στενά όρια των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Όπως σημείωσε, ο σύλλογος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, συνεχίζοντας να υπηρετεί το ελληνικό μπάσκετ, να αναδεικνύει νέους αθλητές και να μεταδίδει αξίες στις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ακαδημίες του Απόλλωνα, οι οποίες, όπως τόνισε, αποτελούν σημείο αναφοράς για εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες της περιοχής.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Πάτρα διαθέτει ισχυρή αθλητική παράδοση και ένα δυναμικό φίλαθλο κοινό, επισημαίνοντας πως η πόλη δικαιούται να εκπροσωπείται στις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρουσία του Απόλλωνα σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο συμβάλλει στην αποκέντρωση του αθλητισμού, ενισχύει την προβολή της Πάτρας και δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Κλείνοντας, ο κ. Φωτήλας εξέφρασε την ευχή να ευοδωθεί η προσπάθεια του συλλόγου για τη χορήγηση Wild Card, τονίζοντας ότι η ιστορία, η οργανωτική του επάρκεια και το αναπτυξιακό του όραμα αποτελούν ισχυρά εχέγγυα για τη συνέχιση της παρουσίας του στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.





