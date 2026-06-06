Η Πάτρα φιλοξενεί το 5ο Συνέδριο IMPACT 2026 για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 5ο Συνέδριο IMPACT 2026 – Innovation to the Market Patras Conference on Technology Transfer, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2026, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της ερευνητικής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το φετινό συνέδριο έχει ως κεντρικό θέμα «Υποδομές και Δράσεις Καινοτομίας» και φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της καινοτομίας, της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας στην παραγωγή και την αγορά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές, σύγχρονες προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των υποδομών και των συνεργασιών στην προώθηση της καινοτομίας.

Η διοργάνωση αναμένεται να φέρει κοντά ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανισμών υποστήριξης της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης συνεργειών.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου, συμβάλλοντας με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.