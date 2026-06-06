Έντονη αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου για την υποστελέχωση της Παράλληλης Έδρας

Την έντονη διαμαρτυρία του για τη στελέχωση της Παράλληλης Έδρας Αιγίου εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη του 6ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος χαρακτηρίζει ανεπαρκή την πρόβλεψη μίας μόνο θέσης δικαστικού υπαλλήλου για την υπηρεσία του Αιγίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και των δικαστικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν την Ανατολική Αχαΐα.

Όπως επισημαίνεται, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου υπάρχουν ήδη περίπου 15 κενές οργανικές θέσεις, ενώ μέσα στο επόμενο έτος αναμένονται ακόμη πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η ενίσχυση με μόλις έναν υπάλληλο δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας ούτε να συμβάλει στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το Αίγιο αποτελεί το βασικό διοικητικό και δικαστικό κέντρο της Ανατολικής Αχαΐας, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό πολιτών και μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ακράτα και την Αιγείρα έως τα Καλάβρυτα.

Ο Σύλλογος εκφράζει την ανησυχία του ότι οι επιλογές αυτές οδηγούν σταδιακά σε αποδυνάμωση των περιφερειακών δικαστικών δομών και κάνουν λόγο για απαξίωση της Παράλληλης Έδρας Αιγίου.

Με την ανακοίνωσή του καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να επανεξετάσει άμεσα την κατανομή των θέσεων και να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, Γιώργο Μπέσκο, ο οποίος κάνει λόγο για ζήτημα ισότιμης πρόσβασης των πολιτών της περιοχής στη Δικαιοσύνη και ζητά άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο.