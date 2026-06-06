Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας: Ραγδαίες εξελίξεις για τους θανάτους κρατουμένων- Αυτοψία από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των διαδοχικών θανάτων κρατουμένων στο ΦΣωφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών, καθώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φαίνεται να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στις φυλακές, συνοδευόμενος από ιατρικό κλιμάκιο που μετέβη από την Αθήνα. Κατά την παρουσία του στο κατάστημα κράτησης είχε εκτενείς συζητήσεις με κρατούμενους της εσωτερικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές και των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι επαφές διήρκεσαν αρκετές ώρες, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή μαρτυριών που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των υποθέσεων που απασχολούν τις αρχές.

Παράλληλα, νέα στοιχεία φέρονται να προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο 42χρονου κρατούμενου, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των οκτώ θανάτων που έχουν καταγραφεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Κατά πληροφορίες, πριν από τον θάνατό του είχαν διαπιστωθεί τραύματα στο σώμα του, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κρατούμενος είχε εκφράσει ανησυχίες προς συγγενικό του πρόσωπο για την ασφάλειά του, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει αντίστοιχους ισχυρισμούς όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ενώπιον των αρμοδίων.

Ο 42χρονος φέρεται να επέστρεψε στην πτέρυγα κράτησής του μετά την παραμονή του στο Πειθαρχείο, όπου και εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ τα αλλεπάλληλα περιστατικά θανάτων στο σωφρονιστικό κατάστημα έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα των κρατουμένων.

*με πληροφορίες από την εφημερίδα Πελοπόννησος



