Πάτρα: Εξαφανίστηκε ο 14χρονος Άνταμ Άλί

Στις 05/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Πάτρας ο Άνταμ (ον) Άλι (επ), 14 ετών, από την Αίγυπτο.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 05/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άνταμ (ον) Άλι (επ), έχει ύψος 1.67 μ., είναι αδύνατος, έχει σκούρο δέρμα, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μάυρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση