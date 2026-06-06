Αίσιο τέλος σε περιστατικό λουόμενου στην Πλαζ Πατρών – Άμεση κινητοποίηση ναυαγοσώστριας και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία της Πλαζ στην Πάτρα, όταν λουόμενος αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος αισθάνθηκε δυσφορία αφού εισήλθε ποσότητα νερού στο αναπνευστικό του σύστημα κατά τη διάρκεια του μπάνιου του. Η κατάσταση έγινε άμεσα αντιληπτή από άλλους λουόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον οδήγησαν με ασφάλεια στην ακτή.

Άμεση ήταν και η αντίδραση της ναυαγοσώστριας που βρισκόταν σε υπηρεσία στην παραλία, η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες και συντόνισε τις ενέργειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.