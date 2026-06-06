Αίσιο τέλος σε περιστατικό λουόμενου στην Πλαζ Πατρών – Άμεση κινητοποίηση ναυαγοσώστριας και ΕΚΑΒ

47χρονος παρουσίασε δυσκολία ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία της Πλαζ στην Πάτρα, όταν λουόμενος αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος αισθάνθηκε δυσφορία αφού εισήλθε ποσότητα νερού στο αναπνευστικό του σύστημα κατά τη διάρκεια του μπάνιου του. Η κατάσταση έγινε άμεσα αντιληπτή από άλλους λουόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον οδήγησαν με ασφάλεια στην ακτή.
Άμεση ήταν και η αντίδραση της ναυαγοσώστριας που βρισκόταν σε υπηρεσία στην παραλία, η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες και συντόνισε τις ενέργειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Ο 47χρονος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
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