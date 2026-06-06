Επίδομα άδειας καλοκαιριού 2026: Πώς υπολογίζεται, πότε πληρώνεται, ποιοι το παίρνουν αυξημένο

Η θερινή περίοδος πλησιάζει και το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 απασχολεί έντονα χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν πώς υπολογίζεται και πότε καταβάλλεται, ώστε να οργανώσουν καλύτερα τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει προκαταβολικά το επίδομα άδειας μαζί με τις αποδοχές αδείας κατά την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας του εργαζομένου.

Σε περιπτώσεις «σπαστής» άδειας, δηλαδή όταν η άδεια λαμβάνεται σε περισσότερες από μία περιόδους, το επίδομα συνήθως καταβάλλεται στο πρώτο μεγαλύτερο διάστημα άδειας, εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία που να εξυπηρετεί τον εργαζόμενο.

Επιπλέον, αν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν τη χορήγηση της άδειας –είτε με παραίτηση είτε με απόλυση– ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές και το επίδομα ως αποζημίωση.

Αυξημένο το επίδομα αδείας το 2026

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ύψος των αποδοχών για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Λόγω της αναπροσαρμογής που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει και το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Νέο επίδομα αδείας 2026: 589,41 ευρώ.

Περσινό επίδομα αδείας: 556,05 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, αντιστοιχεί στο μισό του μισθού τους, ενώ για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος λαμβάνει και τις «συνήθεις αποδοχές» του για το διάστημα της άδειας, δηλαδή όσα θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά, συμπεριλαμβανομένων τακτικών αμοιβών όπως εργασία σε Κυριακές, αργίες ή νυχτερινές ώρες, καθώς και υπερεργασία ή νόμιμη υπερωρία.

Τι δεν περιλαμβάνει

Στις αποδοχές άδειας δεν υπολογίζονται τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων), ούτε αποζημιώσεις από τυχόν παράνομη υπερωριακή απασχόληση. Το επίδομα άδειας συνδέεται αποκλειστικά με την περίοδο ανάπαυσης και όχι με τις ετήσιες τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.