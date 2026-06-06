Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του Αμαλίας: Μέχρι να την παραδώσω, άγχος μόνο

Λεπτομέρειες για την ημέρα του γάμου της κόρης του Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, αποκάλυψε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο ίδιος ανέφερε πως ποτέ δεν θεωρούσε κατόρθωμα το να παντρευτούν τα παιδιά του, παρά μόνο εάν ήταν ερωτευμένα. Η ημέρα του μυστηρίου ήταν πολύ αμήχανη για εκείνον, καθώς αγχωνόταν να γίνουν όλα σωστά και καθ' όλη τη διαδρομή μέχρι την εκκλησία δεν αντάλλαξε λέξη με την κόρη του.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».