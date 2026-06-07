Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Κριός Η μέρα αναμένεται να σας κάνει λίγο μελαγχολικούς. Πολλοί θα αποτραβηχτείτε από τα πολύβουα πλήθη και θα εστιάσετε στον εαυτό σας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας τώρα, ώστε να πραγματοποιήσετε αλλαγή πορείας, εάν κρίνετε κάτι τέτοιο απαραίτητο. Εάν πρόκειται να μεταναστεύσετε ή να μετεγκατασταθείτε, το διάστημα αυτό θα υπογραφούν τα οριστικά έγγραφα σύντομα και θα ανοίξει ο δρόμος σας.

Ταύρος Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι' αυτό θα είναι ο σύντροφός σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήστε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Δίδυμοι Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Καρκίνος Προσοχή στις σοβαρές συζητήσεις. Η μέρα απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των θεμάτων που σας απασχολούν. Μην αγνοείτε την πραγματικότητα. Θα πρέπει να είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε και να μην διασπώνται η προσοχή και οι δυνάμεις σας σε πολλαπλές αρμοδιότητες ή εργασίες. Έτσι διασφαλίζετε καλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης αλλά και καλύτερη ποιότητα.

Λέων Προσπαθήστε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομα που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα.

Παρθένος Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις κινήσεις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά τη διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασής σας.

Ζυγός Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειάς σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Σκορπιός Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε τη δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψή σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.

Τοξότης Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ό,τι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Αιγόκερως Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Υδροχόος Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Ιχθείς Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στη σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από τη ζωή και από τη μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι.