Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Κριός Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε.

Ταύρος Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα, κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από τη δράση και να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Δίδυμοι Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε τη χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με τη χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και εσείς τις δράσεις σας, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Καρκίνος Το σημερινό ημερήσιο ωροσκόπιο δίνει έμφαση στη μετάβαση από την ενεργή επικοινωνία και την αυτο-ανάλυση προς τη συναισθηματική γείωση και την υλική σταθερότητα. Η ενέργεια μετακινείται από την πνευματική ή διαισθητική εξερεύνηση προς την εστίαση στο σπίτι, την οικονομική ασφάλεια και τα πρακτικά οικογενειακά ζητήματα. Είναι μια μέρα για να εξισορροπήσετε την εσωτερική σας ευαισθησία με πειθαρχημένες ενέργειες και σαφή επικοινωνία.

Λέων Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στη ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Παρθένος Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειάς σας μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε τη μέρα.

Ζυγός Η διαίσθησή σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για τη χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Σκορπιός Είναι καιρός να αποδεσμευθείτε από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν ξεπεραστεί από τις συνθήκες ή τον χρόνο και το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ανακόπτουν την εξελικτική σας πορεία. Στρέψτε το βλέμμα σας στο μέλλον και χαράξτε μια καινούργια πορεία, που να εξυπηρετεί τις δικές σας επιθυμίες ή τα δικά σας συμφέροντα και ανάγκες.

Τοξότης Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητές σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιό σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Αιγόκερως Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και εσείς.

Υδροχόος Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και τη στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Ιχθείς Μια στροφή προς την πνευματικότητα θα φέρει η μέρα σας, μέσα από την ενασχόληση με ό,τι μπορεί να θρέψει την ψυχή σας και να σας απομακρύνει από τα άγχη της καθημερινότητας. Ακούστε τη διαίσθησή σας, εάν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, γιατί θα λειτουργεί σήμερα με ακρίβεια και θα σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά.