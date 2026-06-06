«Αξιοποίηση Βιομάζας: Προνομιακό πεδίο για συλλογική επιχειρηματικότητα, ευκαιρία για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στα Καλάβρυτα»

Με επιτυχία και μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό που συμμετείχε πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαίου στα Καλάβρυτα η Ημερίδα που οργάνωσε ο Όμιλος «Φίλοι Καλαβαρύτων», με την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων και θέμα «Αξιοποίηση Βιομάζας: Προνομιακό πεδίο για συλλογική επχειρηματικότητα, ευκαιρία για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στα Καλάβρυτα».

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος τόνισε τη βούληση του Δήμου να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει συστηματικά τη συνεργασία πολιτών, επαγγελματιών της περιοχής, του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού και του Δασαρχείου στην κατεύθυνση τόσο της αξιοποίησης της αγροκτηνοτροφικής βιομάζας όσο και της δασικής (βιώσιμη επιλεκτική υλοτομία) ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης αλλά και πρόληψης πυρκαγιών, με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδήματος στην περιοχή.

Ο Αντιδήμαρχος Αιγιάλειας Νίκος ΚαραΊσκος παρουσίασε τα βήματα που έχει κάνει ο Δήμος του για την αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών αποβλήτων ενώ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για συνεργασίες στην αξιοποίηση των υπολειμματικών προϊόντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παραπρόιόντων του κλάδου τροφίμων και ποτών (οινοποιία, ελαιουργία κλπ) αλλά και δασικής βιομάζας.

Την εκδήλωση, που χαρακτηρίστηκε από πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, χαιρέτισε τόσο η Δασάρχης Καλαβρύτων κα Κατερίνα Κολλύρου όσο και ο εκπρόσωπος του Προέδρου του ΑΓΣ Καλαβρύτων και της ΕΘΕΑΣ Παύλου Σατολιά, κ. Καλούτσης, ο οποίος παρουσίασε και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες του Συνεταιρισμού στην αξιοποίηση του τυρόγαλου για παραγωγή βιοαερίου και τελικά θερμότητας για τη Μονάδα τυροκόμησης.

Εισαγωγικά ο Κώστας Μάρκου ως Συντονιστής παρουσίασε την πρωτοβουλία και τους σκοπούς του Ομίλου «Φίλοι των Καλαβρύτων» και ακολούθησαν οι βασικοί ομιλητές:

Δημήτρης Παπασωτηρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος των ΦΙΛΟΙ.ΚΑ και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας ΥΠΕΡΙΩΝ, ο οποίος παρουσίασε, σε σχέση με τον στόχο της ανάσχεσης της δημογραφικής γήρανσης της περιοχής μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων που θα φέρουν νέο εισόδημα στην περιοχή με βιώσιμο τρόπο, την ιδέα για αξιοποίηση της πλούσιας βιομάζας (δασική, αγροκτηνοτροφική κλπ) με συνεργατικό τρόπο, με πυρήνα τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας από ενδιαφερόμενους πολίτες με την υποστήριξη του Δήμου και του Συνεταιρισμού.

Βασίλης Φιλίππου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος και Μέλος του ΔΣ του Ενεργειακού Συνεταιρισμού ΕΣΕΚ Καρδίτσας, ο οποίος παρουσίασε το εξαιρετικό παράδειγμα της δημιουργίας Μονάδας παραγωγής pellets στην Καρδίτσα, η οποία στηρίζει τα μέλη της και την τοπική κοινωνία με διάθεση καύσιμου υλικού σε χαμηλή τιμή αξιοποιώντας την ξυλώδη βιομάζα της περιοχής (υπολείμματα πρηστηρίων, κλαδέματα, προϊόντα υλοτομίας, υπολείμματα καφέ από τις καφετέριες της πόλης κλπ)

Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), ο οποίος, αφού ανέλυσε επιτυχημένα παραδείγματα από Δήμους του εξωτερικού, ανέλυσε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της βιομάζας εστιάζοντας στην ανάγκη δημιουργίας υποδομής Πράσινου Σημείου Βιομάζας όπου θα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται προσωρινά τα υλικά προς αξιοποίηση.

Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου στο Τμήμα Αξιοποίησης Βιομάζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο οποίος ανέλυσε το θερμικό περιεχόμενο της βιομάζας ανάλογα με την προέλευσή της και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για το δυναμικό της βιομάζας της περιοχής των Καλαβρύτων ενώ πρότεινε και εναλλακτικούς τρόπους για την ενεργειακή αξιοποίησή της.

Η εκδήλωση, που διάρκεσε πάνω από τρείς ώρες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, έκλεισε με γόνιμο διάλογο που ακολούθησε τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις όσων παρακολούθησαν τις εργασίες. Ισχυρή πεποίθηση όλων πως η πρωτοβουλία αξίζει να συνεχιστεί με τη δημιουργία μιας τοπικής ενεργειακής κοινότητας που θα περιλάβει στο πλάνο της την αξιοποίηση του πλούσιου αποθέματος βιομάζας που διαθέτει ο τόπος, με τη συνεργασία του Δήμου, του ΑΓΣ και του Δασαρχείου.