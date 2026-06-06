Στήριξη για το «Μηχανουργείο» από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Δυτικής Ελλάδας

Την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο έξωσης του Πολυχώρου Πολιτισμού «Μηχανουργείο» στην Πάτρα εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Μπράμος.

Όπως επισημαίνει, ο χώρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από το κτίριο όπου στεγάζεται, γεγονός που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ο κ. Μπράμος κάνει λόγο για μια σημαντική εστία πολιτισμού, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα από τον Σεπτέμβριο του 2018, προσφέροντας υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δράσεις και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρεται στον υπεύθυνο του χώρου, Γεράσιμο Ντάβαρη, τονίζοντας τη συμβολή του στη δημιουργία και διατήρηση ενός πολυχώρου που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Πάτρας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει ότι η λειτουργία του «Μηχανουργείου» έχει προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες έκφρασης και συμμετοχής σε πολίτες κάθε ηλικίας και εκφράζει την ελπίδα να επανεξεταστεί η στάση των ιδιοκτητών του χώρου, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του.

Κλείνοντας, εκφράζει τη στήριξή του στην προσπάθεια διατήρησης του πολυχώρου, τονίζοντας τη σημασία του για την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό της Δυτικής Ελλάδας.





