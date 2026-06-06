Dua Lipa και Callum Turner στο Παλέρμο για το 3ήμερο wedding party τους

Με μία παραμυθένια τελετή καλωσορίσματος ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός για τον γάμο της Dua Lipa και του Callum Turner στο Παλέρμο. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, influencers και σχεδιαστές μόδας βρέθηκαν στην πανέμορφη πόλη της Σικελίας, γιορτάζοντας τον έρωτα του ευτυχισμένου ζευγαριού.

Μετά τον κρυφό γάμο στο Λονδίνο, Dua Lipa και του Callum Turner διοργάνωσαν cocktail party στο Palazzo Valguarnera Gangi στο Παλέρμο, ένα από τα πιο ιστορικά και αριστοκρατικά κτίρια της Σικελίας. H γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε μία λευκή δημιουργία Bottega Veneta, κλέβοντας τις εντυπώσεις ενώ ο ηθοποιός ένα κοστούμι Jacques Marie Mage.

Το ζευγάρι δεν σταμάτησε να φιλιέται, να χορεύει και να τραγουδά, με το βίντεο που δείχνει την Dua Lipa να χορεύει στο μπαλκόνι, να γίνεται viral.