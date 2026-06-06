ΣΥΡΙΖΑ- Σωκράτης Φάμελλος: Είμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα- LIVE

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα Σάββατο (6.6.26), όπου και θα ξεκαθαριστεί η στάση του κόμματος απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ενόψει εκλογών.

Φάμελλος: Δίπλα στον Τσίπρα είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Στην ιστορικότητα της στιγμής για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την πορεία του στο εξής αναφέρθηκε, απο τις πρώτες στιγμές της τοποθέτησης του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φαμελλος, που συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Τεκτονική αλλαγή η ΕΛΑΣ

«Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο», υποστήριξε και αναφερόμενος στα νέα, αυτά δεδομένα, «η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελισσόταν -και συμμετείχαμε έντονα- για την προοδευτική προοπτική το τελευταίο 3μηνο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, υπενθυμίζοντας με απολογιστική διάθεση πως «η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας».

Στο πλαίσιο αυτό, «η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος» επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ διερωτήθηκε ρητορικά «πως θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;».

Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι;

«Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα κρίσιμο για την κοινωνία ερώτημα,

που τίθεται αυθόρμητα, ειλικρινά, από τους πολίτες και θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον, αν δεν απαντηθεί σήμερα: «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», πρόσθεσε.

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του στον απόηχο και της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για «plan B». Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και απευθυνόμενος στα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.

Ενιαίο και όχι κομματικό ψηφοδέλτιο

Ως προς τα επόμενα βήμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», «φωτογραφίζοντας» ένα ενιαίο αντί για κομματικό ψηφοδέλτιο.

Έχουμε πολύτιμη «εμπειρία» στις μετεξελίξεις

«Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της. ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Και έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, άποψη που διατύπωσε χθες και ο Γιώργος Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ.

«Όχι» σε σενάρια διάλυσης

Ως προς τους εσωκομματικούς κραδασμούς, «μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πς, παρέχοντας εμμέσως εγγυήσεις για τα στελέχη του κόμματος.

«Εκεί θα συνεισφέρουμε και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας οφείλουμε να στείλουμε καθαρά σήμερα και από την Κεντρική μας Επιτροπή» όπως περιέγραψε, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αφού «αυτή η απόφαση, μας δίνει δύναμη αλλά και πολιτικά καθήκοντα από αύριο. Γιατί το επόμενο διάστημα απαιτείται να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας και η δράση και οι παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις, τιμώντας την ψήφο του ελληνικού λαού και τη λαϊκή εντολή», όπως παρατήρησε ο κ. Φάμελλος.

Καταλήγοντας, «η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, είναι εθνική, ιστορική και κοινωνική ανάγκη. Δεν είναι εύκολος δρόμος και απαιτούνται υπερβάσεις από όλες τις πλευρές» διαμήνυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προειδοποιώντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση και η περιχαράκωση. Και οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση», μπροστά σε τυχόν φυγόκεντρες τάσεις βουλευτών και στελεχών. Απεναντίας, «ο κατακερματισμός ωφελεί μόνο τον Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει. Και για όσους ψάχνουν αδυναμίες ή δικαιολογίες, τους απαντώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε, να μην χάσουμε τον στόχο μας», σημείωσε.

Μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις, «δώστε ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική επιλογή. Χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα» παρότρυνε τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς «η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή τακτικής. Είναι δημοκρατικό καθήκον. Όταν η κοινωνία και η ιστορία σου θέτει ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα να καθυστερείς», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.