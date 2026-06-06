Ηλεία: Οκτώ συλλήψεις, 143 τροχονομικές παραβάσεις και πρόστιμα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Ιουνίου σε περιοχές των Δήμων Πηνειού και Ανδραβίδας - Κυλλήνης στην Ηλεία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, των Αστυνομικών Τμημάτων Πηνειού, Ανδραβίδας - Κυλλήνης και Βουπρασίας, της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και της Διμοιρίας Υποστήριξης Ηλείας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν 149 άτομα και 96 οχήματα.

Προσήχθησαν 33 άτομα.

Συνελήφθησαν 8 άτομα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

Ένας ημεδαπός σε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

Μία ημεδαπή για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ένας ημεδαπός για ρευματοκλοπή, η οποία διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο εξειδικευμένου κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος σε αυτοσχέδιο υπαίθριο παζάρι στη Νέα Μανωλάδα. Οι αρχές βεβαίωσαν έξι διοικητικά πρόστιμα σε αλλοδαπούς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου, ενώ συνεργείο του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης προχώρησε στην απομάκρυνση παράνομων παραπηγμάτων και στην καταστροφή οπωροκηπευτικών προϊόντων που διατίθεντο παράνομα προς πώληση.