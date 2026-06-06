Επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του έργου του Άγγελου Τσιγκρή με θέμα: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του έργου του κ. Άγγελου Τσιγκρή , Δρ. Εγκληματολογίας, Δικηγόρου, τ. Βουλευτή Αχαΐας με θέμα: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ώρα 20:00

Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

(Ακαδημίας 60)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μιχάλης Καραμαλάκης, Επίτιμος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Αντώνης Ρουπακιώτης, Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Πάνος Σόμπολος, Δημοσιογράφος, τ. πρόεδρος ΕΣΗΕΑ