Άγγελος Στεργιόπουλος: Πνίγηκε στις αντιφάσεις του ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Σκληρή επίθεση στη δημοτική αρχή και προσωπικά στον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας εξαπολύει ο επικεφαλής της παράταξης «Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα», Άγγελος Στεργιόπουλος, μετά τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες της περιοχής.

Ο κ. Στεργιόπουλος κάνει λόγο για πλήρη διάψευση των πρόσφατων δημόσιων δηλώσεων περί «καθαρών θαλασσών», εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περιοχή του Αλισσού, η οποία είχε παρουσιαστεί ως παράδειγμα επιτυχίας των παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής, αλλά σύμφωνα με τις δειγματοληψίες εμφανίζει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη συγκέντρωση εντερόκοκκων από όλα τα σημεία που ελέγχθηκαν.

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στην εικόνα της Δυτικής Αχαΐας, στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό, ζητώντας σαφείς και υπεύθυνες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή.

Αναλυτικά η δήλωση του Άγγελου Στεργιόπουλου, έχει ως εξής:

«Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Αλεξόπουλος θριαμβολογούσε και μας έλεγε ότι δήθεν, οι παρεμβάσεις του στον βιολογικό καθαρισμό έφεραν καθαρές θάλασσες και ότι ιδιαίτερα ο Αλισσός αποτελεί πλέον παράδειγμα για όλη την περιοχή. Σήμερα, όμως, οι επίσημες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Και το πιο σοβαρό; Η παραλία του Αλισσού, που παρουσιάστηκε ως success story της δημοτικής αρχής, εμφανίζει σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη τιμή εντερόκοκκων από όλα τα σημεία που ελέγχθηκαν: 230.

Με απλά λόγια; Εκεί που μας έλεγαν ότι «καθάρισαν οι θάλασσες», οι μετρήσεις χτυπούν καμπανάκι!

Αυτό δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Είναι θέμα επιβίωσης για επαγγελματίες, καταστήματα, επιχειρήσεις και οικογένειες που περιμένουν κάθε καλοκαίρι να δουλέψουν.»

Για να καταλήξει ο κ. Στεργιόπουλος:

«Κύριε Αλεξόπουλε, όταν λες στους πολίτες ότι η θάλασσα είναι πιο καθαρή από ποτέ και λίγες μέρες μετά έρχονται αποτελέσματα που δείχνουν το αντίθετο, τότε οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν:

Ποιος τελικά λέει την αλήθεια;

Επιτέλους κύριε Αλεξόπουλε: Η Δυτική Αχαΐα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια και φωτογραφίες. Χρειάζεται καθαρές θάλασσες, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και Δήμαρχο με πολιτική συνέπεια και αξιοπιστία.»