Γιώργος Α. Παπανδρέου στο Ilia Forum 2026: «Ο πολιτισμός είναι μια ζωντανή δύναμη που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον»

Τη σημασία της πολιτιστικής συνέχειας, της ιστορικής μνήμης και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως διαχρονικών αξιών με ιδιαίτερη σημασία για τον σύγχρονο κόσμο ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ), Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη συμμετοχή του στο Ilia Forum 2026 – #ilfo26, στο πλαίσιο fireside chat με τον Αντιπρόεδρο της Aldemar Resorts, Αλέξανδρο Αγγελόπουλο.

Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Aldemar Olympian Village – Ilis Congress Center, στο επίκεντρο βρέθηκε ο ιδιαίτερος συμβολισμός της Ηλείας, μιας περιοχής που συνδέει με μοναδικό τρόπο την ιστορική της διαδρομή με τη σύγχρονη ταυτότητα και αναπτυξιακή της προοπτική.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε στη σημασία του πολιτισμού μας, ως συστατικού και ενδεικτικού στοιχείου των αξιών που υιοθετούμε στην καθημερινή μας ζωή.

Για τον λόγο αυτό, η παράδοση δεν μπορεί να μείνει ένα κάδρο που κρεμάμε στον τοίχο, καυχώμενοι για το παρελθόν μας. Και τέλος. Ένα σουβενίρ για τον τουρίστα.

Αποτελεί αστείρευτη πηγή εμπειρίας και σοφίας, με την οποία απαιτείται και δικαιούμαστε να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά.

Η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό σύνολο μνημείων ή μια αναφορά αποκλειστικά στο παρελθόν, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία δημιουργίας, έκφρασης και εξέλιξης.

Ενός μόνιμου διαλόγου με το παρελθόν μας, τον οποίον πρέπει να διεκδικούμε, που φωτίζει πανανθρώπινα διλήμματα αλλά και διαχρονικές οικουμενικές αξίες.

Η Ηλεία και η Ολυμπία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι αξίες και οι ιδέες που γεννήθηκαν στην περιοχή εξακολουθούν να αποτελούν κεντρικά διλήμματα και στον σύγχρονο κόσμο.

Πόλεμος ή ειρήνη; Κράτος δικαίου ή αρένα επιβολής της βίας του ισχυρού;

Η ικανότητα των κοινωνιών να επαναπροσδιορίζουν δημιουργικά την παράδοσή τους θα επηρεάσει αποφασιστικά αν θα έχουν μέλλον αειφόρου και ανθρώπινης ανάπτυξης ή θα χαθούν στα κύματα της ιστορίας.

Η έννοια της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε.

Εκεχειρία στη συνεχή κατακρεούργηση του περιβάλλοντός μας. Εκεχειρία — όπως πρόσφατα ζήτησε ο Πάπας — στην ξέφρενη, χωρίς έλεγχο, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκεχειρία στους απαράδεκτους καταστροφικούς πολέμους.

Η εκεχειρία δεν συνιστά μόνο μια προσωρινή αναστολή συγκρούσεων, αλλά μια βαθύτερη πολιτική και κοινωνική επιλογή που δίνει τη δυνατότητα στις κοινωνίες και την ανθρωπότητα να ορίσουν οι ίδιες το μέλλον τους μέσα σε κλίμα νηφαλιότητας και αλληλεγγύης, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα ειρηνικής συνύπαρξης.

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία, ως παγκόσμιο μήνυμα που γεννήθηκε στην Ηλεία, μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως ιστορική παρακαταθήκη αλλά και ως σύγχρονη πρόταση για έναν κόσμο που αναζητά νέους τρόπους συνεννόησης.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη διεθνή σκηνή μέσα από την ανάδειξη αξιών με οικουμενική διάσταση, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος.