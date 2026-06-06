Πύργος: Επίθεση σκύλου σε 7χρονη - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη

Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, έπειτα από περιστατικό τραυματισμού ανήλικης από σκύλο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή του Πύργου, όταν μεγαλόσωμος σκύλος, ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου, επιτέθηκε σε 7χρονο κορίτσι που είχε επισκεφθεί την οικία του προκειμένου να παίξει με τα παιδιά της οικογένειας.

Από την επίθεση, το παιδί υπέστη τραύματα από δαγκώματα στο αυτί, τον αυχένα, την ωμοπλάτη και το στέρνο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα, συνοδεία της μητέρας της, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Μετά την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, η 7χρονη αποχώρησε από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ιδιοκτήτη του σκύλου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.