Στον ανακριτή ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα.

Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακής βίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να επιμείνει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.

Στον αντίποδα είναι η εικόνα που αποδίδεται από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης σκότωσε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.

Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η Βασιλική ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε -ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της- και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά". Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στο ΕΡΤnews υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία –όπως είπε– ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σημειώνοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Ο ίδιος στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία».