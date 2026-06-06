Ρωσία: Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Αγία Πετρούπολη, την τελευταία ημέρα του «ρωσικού Ντάβος»

Καταρρίφτηκαν 86 drones
Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον πόλεμο να μετρά ήδη 4 χρόνια και τα σχέδια για ειρήνη να φαντάζουν, δυστυχώς, εκτός πραγματικότητας.
Η Ουκρανία επιτέθηκε και σήμερα (06.06.2026) κατά της Αγίας Πετρούπολης, λίγες ημέρες μετά τα «πλήγματα γοήτρου» στην πόλη, κατά την ημέρα έναρξης του «ρωσικού Ντάβος».
Η αεράμυνα της Ρωσίας ανακοίνωσε πως αναχαίτισε κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 drones της Ουκρανίας, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη όπου φιλοξενεί το σημαντικό φόρουμ επενδύσεων.
«Ογδόντα έξι drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο στο Telegram.
«Η Αγία Πετρούπολη έγινε στόχος ευρείας επίθεσης με στρατιωτικά drones», επεσήμανε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ. «Ζητώ από τους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω», πρόσθεσε.
Το διεθνές αεροδρόμιο Πούλκοβο, στο νότιο τμήμα της πόλης, ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των πτήσεων, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.
Την Τετάρτη, την ημέρα που άνοιγε το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό και ως «ρωσικό Νταβός» –το προσωνύμιο αναφέρεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ–, ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση.
Οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση έφθασαν με στήλη πυκνού μαύρου καπνού στο φόντο.
Το φόρουμ ολοκληρώνεται σήμερα, την επομένη ομιλίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Εννέα ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, σύμφωνα με ενημερώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram το διάστημα από τις 02:14 ως τις 06:12.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κλιμακώνουν τελευταία τις επιδρομές τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας και τομέων της χώρας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε αντίποινα για τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του ουκρανικού εδάφους.
Επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Ουστ- Λαμπίνσκ, στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίστηκαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας 376 ουκρανικά drones.
Στην Ουκρανία, στην επαρχία Ζαπορίζια, επίθεση της Ρωσίας με drones εναντίον «κρίσιμης σημασίας και βιομηχανικών υποδομών» προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Ιβάν Φεντόροφ.
Στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος «σχεδόν 30 φορές με drones και το πυροβολικό», ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν στην πόλη Κρίβι Ριχ, επεσήμανε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.
Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης έκαναν επίσης λόγο για επιθέσεις με drones και εναντίον της πόλης της Οδησσού, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
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