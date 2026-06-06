Ρωσία: Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Αγία Πετρούπολη, την τελευταία ημέρα του «ρωσικού Ντάβος»

Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον πόλεμο να μετρά ήδη 4 χρόνια και τα σχέδια για ειρήνη να φαντάζουν, δυστυχώς, εκτός πραγματικότητας.

Η Ουκρανία επιτέθηκε και σήμερα (06.06.2026) κατά της Αγίας Πετρούπολης, λίγες ημέρες μετά τα «πλήγματα γοήτρου» στην πόλη, κατά την ημέρα έναρξης του «ρωσικού Ντάβος».

Η αεράμυνα της Ρωσίας ανακοίνωσε πως αναχαίτισε κατά τη διάρκεια της νύχτας 86 drones της Ουκρανίας, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη όπου φιλοξενεί το σημαντικό φόρουμ επενδύσεων.

«Ογδόντα έξι drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Η Αγία Πετρούπολη έγινε στόχος ευρείας επίθεσης με στρατιωτικά drones», επεσήμανε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ. «Ζητώ από τους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην βγουν έξω», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Πούλκοβο, στο νότιο τμήμα της πόλης, ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των πτήσεων, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Την Τετάρτη, την ημέρα που άνοιγε το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό και ως «ρωσικό Νταβός» –το προσωνύμιο αναφέρεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ–, ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση.

Οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση έφθασαν με στήλη πυκνού μαύρου καπνού στο φόντο.