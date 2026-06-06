Πανελλήνιες 2026: Αυτά τα θέματα έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης .

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στην Ηλεκτροτεχνία 2 , για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ.

Σε Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, εξετάζονται σήμερα (06.06.2026) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ , στις Πανελλήνιες Εξετάσεις .

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.